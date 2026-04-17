ترامب: حرب إيران مجرد انعطافة بسيطة

- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران كانت "انعطافة بسيطة" خلال ولايته الثانية، مشيرًا إلى إنجازاته الاقتصادية رغم التوترات مع إيران بسبب قدراتها النووية. - أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين يرون أن الحرب لم تكن تستحق تكاليفها، مع تحميل ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين نتيجة إغلاق مضيق هرمز. - أكد ترامب أن اتفاق السلام مع إيران بات قريبًا، مع استعداده لتمديد وقف إطلاق النار، ويدرس زيارة إسلام أباد لتوقيع الاتفاق بعد استضافة باكستان للمفاوضات.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن الحرب الأميركية ضد إيران كانت "مجرد انعطافة بسيطة" خلال ولايته الثانية، في ظل استطلاعات رأي حديثة تُظهر عدم شعبية الحرب لدى الشعب الأميركي. وفي لقاء أُقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون "إلغاء الضرائب على الإكراميات" للعمال الذي أقر ضمن الإصلاح الضريبي الرئيسي العام الماضي، تفاخر الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً بإنجازاته الاقتصادية منذ عودته إلى منصبه عام 2025.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره: "حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا (...) رغم الانعطافة البسيطة في إيران الجميلة"، مستطرداً "لكن كان علينا فعل ذلك، لأنه لولا ذلك، أمور سيئة قد تحصل، أمور سيئة جداً"، في إشارة إلى القدرات النووية الإيرانية. وأكد ترامب قائلاً "نحن على وشك تحقيق النصر"، مضيفاً "قضينا 17 عاماً في فيتنام، وخمسة أعوام في أفغانستان، وأكثر من ذلك بكثير في أماكن مختلفة. أما نحن، فقد قلت إننا لن نمكث هناك سوى شهرين".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس في نهاية الأسبوع الماضي، أن 51% من أكثر من ألف مشارك يعتقدون أن الحرب مع إيران لم تكن تستحق التكاليف الباهظة المرتبطة بها، فيما قال أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع، أي 24%، عكس ذلك. وفي استطلاع رأي آخر أجرته جامعة كوينيبياك ونُشر الأربعاء، تبين أن 65% من الناخبين الأميركيين يحمّلون ترامب مسؤولية الارتفاع الأخير في أسعار البنزين، بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأفاد الاستطلاع نفسه بأن 36% فقط من الناخبين راضون عن أداء ترامب في التعامل مع إيران، مقابل 58% أعربوا عن عدم رضاهم.

وكان ترامب قد قال، الخميس أيضاً، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات في متناول اليد، رغم أن الجولة الأولى من المحادثات مع طهران انتهت دون نتائج تُذكر في مطلع الأسبوع، مشيراً إلى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل إذا لزم الأمر. وأضاف ترامب أنه يدرس التوجه إلى إسلام أباد لتوقيع اتفاق سلام في حال التوصل إليه، وذلك بعدما استضافت باكستان الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في مطلع الشهر الماضي، بمشاركة نائبه جي دي فانس.

(فرانس برس، العربي الجديد)