ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة، محذراً من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد "بتدمير" أوكرانيا إذا لم تمتثل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إنّ ترامب أصرّ خلال الاجتماع على أن يسلّم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكرراً نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق. وقالت الصحيفة إنّ أوكرانيا تمكّنت في نهاية المطاف من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية. وقال ترامب بعد الاجتماع إنّ على الجانبين وقف الحرب عند خط القتال‭ ‬الراهن، وذكر زيلينسكي أنّ هذه نقطة مهمة. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من وكالة رويترز للتعليق على تقرير "فاينانشال تايمز".

وكان زيلينسكي وصل إلى البيت الأبيض يوم الجمعة سعياً للحصول على أسلحة، في مقدمتها صواريخ توماهوك، لمواصلة القتال في الحرب التي تخوضها بلاده، لكنه اجتمع مع ترامب الذي بدا أكثر تصميماً على التوسط في اتفاق سلام.

وأضاف تقرير الصحيفة أنّ بوتين عرض خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن للسيطرة الأوكرانية. وهذا أقل من مطلبه الأصلي لعام 2024 بأن تتنازل كييف عن دونباس بأكملها بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا في الجنوب، وهي مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع. ولم يرد المتحدث باسم زيلينسكي بعد على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل على ما إذا كان ترامب ضغط على زيلينسكي لقبول السلام بشروط روسيا.

واتفق ترامب وبوتين يوم الخميس على عقد قمة ثانية، في بودابست بشكل مبدئي، بشأن الحرب في أوكرانيا في غضون الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد اجتماع 15 أغسطس/ آب الفائت في ولاية ألاسكا الأميركية الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس.

زيلينسكي يحضّ ترامب على الضغط على بوتين "الأقوى من حماس"

من جهته، حضّ زيلينسكي نظيره الأميركي على ممارسة مزيد من الضغط على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أنّ الرئيس الروسي "أقوى من حماس"، وذلك في مقابلة بثّتها الأحد قناة "إن بي سي" الأميركية. وسُئل زيلينسكي في برنامج "ميت ذا برس" عمّا إذا يتعيّن على ترامب أن يكون أكثر صرامة مع بوتين بعدما قدم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، فأجاب بالإنكليزية "نعم، بل وأكثر من ذلك، لأنّ بوتين (وضعه) مشابه، ولكنه أقوى من حماس". وأضاف: "إنها حرب أوسع نطاقاً، وهو ثاني أكبر جيش في العالم". وتابع: "لهذا السبب، تجب زيادة الضغط".

وفي مقابلته، دعا زيلينسكي أيضاً إلى إشراكه في المحادثات المقبلة في بودابست المخطط لها بين ترامب وبوتين. وقال زيلينسكي: "إذا أردنا حقاً تحقيق سلام عادل ودائم، فنحن بحاجة إلى طرفي هذه المأساة". وأضاف: "نعم، إنه محتل، لكن أوكرانيا تعاني وتقاتل"، وشدّد على ضرورة إشراك الأوكرانيين في أي صفقة تشملهم.

لكن في مقابلة بُثت الأحد بعد وقت قصير من مقابلة زيلينسكي، أشار ترامب مرة أخرى إلى أنه غير مستعد لتسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك. وقال ترامب في برنامج على قناة فوكس: "نحن أيضاً بحاجة إليها"، مضيفاً: "لا يمكننا إعطاء كل أسلحتنا لأوكرانيا". وكثّفت موسكو هجماتها على البنى التحتية المدنية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، ما حرم الآلاف من التدفئة والإضاءة مع اقتراب فصل الشتاء البارد. ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)