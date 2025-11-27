ترامب: جنوب أفريقيا غير مدعوة لقمة العشرين 2026 في فلوريدا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الأربعاء، إن جنوب أفريقيا لن تتلقى دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين العام المقبل في فلوريدا، بعد أن قاطعت الولايات المتحدة قمة الزعماء في جوهانسبرغ في مطلع الأسبوع، في وقت عبّر فيه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا عن أسفه لتصريحات ترامب.

وأقر‭‭ ‬‬زعماء مجموعة العشرين إعلانا لمعالجة أزمة المناخ وتحديات عالمية أخرى، على الرغم من اعتراضات من الولايات المتحدة، مما دفع البيت الأبيض إلى اتهام جنوب أفريقيا باستغلال قيادتها للمجموعة هذا العام. وقال ترامب في منشور على موقع (تروث سوشيال): "في ختام قمة العشرين، رفضت جنوب أفريقيا تسليم رئاسة المجموعة لممثل رفيع المستوى من سفارتنا، والذي حضر حفل الختام".

وأضاف "لذلك، وبناء على توجيهاتي، لن تتسلم جنوب أفريقيا دعوة لحضور قمة العشرين لعام 2026، التي ستُعقد في مدينة ميامي الكبرى بولاية فلوريدا العام المقبل".

وكان ترامب قد قاطع قمة مجموعة العشرين التي عقدت أخيرا في جوهانسبرغ دون أي مشاركة رسمية أميركية، فيما رفض الرئيس رامافوزا تسليم رئاسة مجموعة العشرين رسميا إلى الدولة المضيفة التالية، الولايات المتحدة، كما جرت العادة.

وتابع ترامب في منشوره الأربعاء "ترفض حكومة جنوب إفريقيا الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي يتعرض لها الأفريكانيون وغيرهم من أحفاد المستوطنين الهولنديين والفرنسيين والألمان (...) إنهم يقتلون البيض، ويسمحون بمصادرة مزارعهم عشوائيا". وتعرض البلد الأفريقي لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض والذي اتهمه من دون أدلة بممارسة "إبادة جماعية" تستهدف الأفريكانيين، أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل (المزارعين البيض). وترفض جنوب أفريقيا التي عانت لعقود من نظام الفصل العنصري، هذه الادعاءات وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في ديسمبر/ كانون الثاني 2026 في منتجع ترامب ناشونال دورال ميامي للغولف في فلوريدا والذي تملكه عائلة الرئيس الأميركي.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)