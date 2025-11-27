ترامب: جنوب أفريقيا غير مدعوة إلى قمة العشرين 2026 في فلوريدا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جنوب أفريقيا لن تُدعى لحضور قمة مجموعة العشرين في فلوريدا عام 2026، بعد مقاطعة الولايات المتحدة لقمة جوهانسبرغ ورفض جنوب أفريقيا تسليم رئاسة المجموعة. - زعماء مجموعة العشرين أقروا إعلانًا لمعالجة أزمة المناخ رغم اعتراضات الولايات المتحدة، مما دفع البيت الأبيض لاتهام جنوب أفريقيا باستغلال قيادتها للمجموعة. - ترامب اتهم جنوب أفريقيا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفريكانيين، بينما رفضت جنوب أفريقيا هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، أمس الأربعاء، إنّ جنوب أفريقيا لن تتلقى دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين العام المقبل في فلوريدا، بعدما قاطعت الولايات المتحدة قمة الزعماء في جوهانسبرغ، مطلع الأسبوع، في وقت عبّر فيه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن أسفه لتصريحات ترامب.

وأقرّ‭‭ ‬‬زعماء مجموعة العشرين إعلاناً لمعالجة أزمة المناخ وتحديات عالمية أخرى، على الرغم من اعتراضات من الولايات المتحدة، ما دفع البيت الأبيض إلى اتهام جنوب أفريقيا باستغلال قيادتها للمجموعة هذا العام. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشال: "في ختام قمة العشرين، رفضت جنوب أفريقيا تسليم رئاسة المجموعة لممثل رفيع المستوى من سفارتنا، والذي حضر حفل الختام".

وأضاف "لذلك، وبناء على توجيهاتي، لن تتسلم جنوب أفريقيا دعوة لحضور قمة العشرين لعام 2026، التي ستُعقد في مدينة ميامي الكبرى بولاية فلوريدا العام المقبل". وكان ترامب قد قاطع قمة مجموعة العشرين التي عقدت أخيراً في جوهانسبرغ من دون أي مشاركة رسمية أميركية، فيما رفض الرئيس رامافوزا تسليم رئاسة مجموعة العشرين رسمياً إلى الدولة المضيفة التالية، الولايات المتحدة، كما جرت العادة.

وتابع ترامب في منشوره أمس الأربعاء: "ترفض حكومة جنوب أفريقيا الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي يتعرّض لها الأفريكانيون وغيرهم من أحفاد المستوطنين الهولنديين والفرنسيين والألمان (...) إنهم يقتلون البيض، ويسمحون بمصادرة مزارعهم عشوائياً". وتعرّض البلد الأفريقي لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض والذي اتهمه من دون أدلة بممارسة "إبادة جماعية" تستهدف الأفريكانيين، أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل (المزارعين البيض).

من جهته، ردّ مكتب رامافوزا على تصريحات ترامب بالقول إنّ مراسم التسليم جرت في مبنى وزارة الخارجية بعد انتهاء القمة "لأن الولايات المتحدة لم تكن حاضرة فيها". وأوضح المكتب في بيان أن رامافوزا "أحيط علماً بالتصريح المؤسف الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن مشاركة جنوب أفريقيا في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2026". كما رفض المكتب مزاعم ترامب المرفوضة على نطاق واسع بشأن قتل المزارعين البيض من أصل أوروبي (الأفريكانز)، ومصادرة أراضيهم، مؤكداً أن ترامب "يواصل فرض إجراءات عقابية ضد جنوب أفريقيا استناداً إلى معلومات مضللة ومشوهة عن بلدنا".

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في ديسمبر/ كانون الأول 2026 في منتجع ترامب ناشونال دورال ميامي للغولف في فلوريدا، والذي تملكه عائلة الرئيس الأميركي.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)