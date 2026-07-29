ترامب: جرى إطلاعي على ما حدث في مصر وسنقصف إيران بشدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إطلاعه على ما جرى في مصر، في إشارة إلى حادث دمياط الذي أصاب ناقلة غاز مملوكة لشركة أميركية اليوم الأربعاء، حسبما أفادت شركة أمبري للأمن البحري.

وبشأن إيران، قال ترامب إن واشنطن ستقصف إيران بشدة. وأردف "سنضرب إيران بقوة وهم يعرفون ذلك وسنرى إمكانية التوصل لاتفاق في مرحلة ما". وتوعد ترامب الإيرانيين بالرد على إطلاق خمسة صواريخ الليلة الماضية على قاعدة أميركية في الأردن. كما قال ترامب إنه يود أن يضيف الكونغرس رسوما جمركية على إيران إلى مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا. ولفت ترامب إلى أنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا أرسلت الصين أسلحة لإيران.

تقارير دولية ملامح مقترح إيران البديل بشأن مضيق هرمز بعد رفضها نموذج ملقا

وفي وقت سابق من اليوم أعلن ترامب أن الضربات الجوية الأميركية السعودية المشتركة فجر اليوم ضدّ المليشيات المتحالفة مع إيران في العراق جرت بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وذلك رغم صدور بيان رسمي عن الرئاسة العراقية أدان القصف الذي استهدف مقرّات قوات الحشد الشعبي في عدد من محافظات العراق، وخلّف قتلى وجرحى.

ووصف ترامب المليشيات في العراق بأنها "سرطان في العالم"، قائلاً إن تحذيرات إضافية ضد وكلاء إيران قيد الدراسة. وشنّت مقاتلات سعودية وأميركية، ليل الثلاثاء، عملية جوية مشتركة، استهدفت مواقع فصائل عراقية مسلحة في البصرة، وواسط، وديالى، وكربلاء، وبابل، وبغداد، ونينوى، في أول تدخل عسكري سعودي من نوعه في العراق منذ العام 1991، إبان حرب الخليج الأولى.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت، الأربعاء، شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من مضيق هرمز، إلى جانب ثماني سفن وثماني شركات مرتبطة بها، على قائمة العقوبات، بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات استهدفت شركتي "بيرشن غلف مارين إنشورنس كومباني" و"هيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري"، معتبرة أنهما جزء من آلية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني تُجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي لعبور مضيق هرمز، ما يدر إيرادات على إيران. وأضافت الوزارة أنها فرضت أيضاً عقوبات على ثماني سفن وثماني شركات مقرها الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال، قالت إنها تملك أو تدير السفن التي تنقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية، في إطار زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية.