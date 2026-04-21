- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات، مع توجيه القوات المسلحة للبقاء في حالة استعداد. - يأتي هذا القرار في ظل عدم اتخاذ إيران قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المفاوضات، بسبب الرسائل المتناقضة من الولايات المتحدة، وفقاً للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية. - تأجلت زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى باكستان لاستئناف المفاوضات، مما يعكس توقف العملية الدبلوماسية بسبب عدم رد إيران على المقترحات الأميركية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات، وأضاف "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك". وذكر ترامب، في منشور على موقعه "تروث سوشيال"، أنّ قراره جاء بناء على طلب باكستان تأجيل الهجمات حتّى يتسنّى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل إلى ما أسماه اقتراحاً موحداً.

وأضاف ترامب "لذلك، أصدرت تعليماتي إلى جيشنا بمواصلة الحصار والبقاء... على أهبة الاستعداد والقدرة على التحرك، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار لحين تقديم اقتراحهم، وانتهاء المباحثات، بطريقة أو بأخرى".

وكان ترامب قال الاثنين لوكالة "بلومبيرغ" إنّ الإنذار الذي وجهه لإيران ينتهي "مساء الأربعاء، بتوقيت واشنطن"، مستبعداً تمديد الهدنة، وأضاف لشبكة "سي بي أس" أنه إذا لم تجرِ الاستجابة للمطالب الأميركية "ستنفجر قنابل كثيرة".

وجاء قرار ترامب بتمديد الهدنة، على إثر حديث وسائل إعلام إيرانية بأنّ إيران حسمت قرارها بعدم المشاركة في جولة المفاوضات المقرّرة يوم غد الأربعاء في إسلام أباد. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة أنّ معلومات حصلت عليها تؤكد أن طهران أبلغت الجانب الأميركي بهذا الموقف عبر الوساطة الباكستانية، مشيرةً إلى أنّه لا توجد حالياً أي أفق للمشاركة في المفاوضات.

ويأتي نشر وكالة "تسنيم" عن عدم مشاركة طهران في مفاوضات إسلام أباد، بعد ساعات من تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنّ بلاده لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مشاركتها أو عدم مشاركتها في المفاوضات في باكستان. وأوضح بقائي، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية، أن سبب عدم اتخاذ القرار يعود إلى "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة والإجراءات غير المقبولة من الولايات المتحدة".

وكان من المقرّر أن يغادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، صباح الثلاثاء، متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية، لاستئناف المفاوضات غداً الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأنّ زيارة فانس إلى إسلام أباد أُجّلت، وذلك بعد امتناع طهران عن الرد على المقترحات التفاوضية الأميركية. وقال المسؤول إنّه في غياب رد إيراني، فإنّ العملية الدبلوماسية متوقفة فعلياً، على الرغم من أن زيارة فانس إلى إسلام أباد لم تُلغَ، ولفت المسؤول إلى إنّ "العودة إلى القصف ليست وشيكة، لكن البنتاغون يواصل دراسة الخيارات المتاحة".