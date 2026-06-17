ترامب: تفاهم إيران ليس نهائياً ولا صندوق أميركياً بـ300 مليار دولار

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التفاهم مع إيران يهدف لمنعها من الحصول على سلاح نووي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقاً نهائياً، لكنها تمهد لاتفاق أوسع، مع فتح جزئي لمضيق هرمز وتحسن في الأسواق. - نفى ترامب وجود صندوق بقيمة 300 مليار دولار ضمن الاتفاق، مؤكداً عدم استثمار الولايات المتحدة فيه، محذراً إيران من عواقب عدم تحسين سلوكها. - وصف نائب الرئيس الأميركي مذكرة التفاهم بأنها "اتفاق سلام إقليمي" يشمل دول الخليج وإسرائيل ولبنان، مشدداً على أن المكاسب الاقتصادية لإيران مشروطة بتغيير سلوكها.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

، على هامش قمة السبع، إن التفاهم مع إيران "جيد لأسباب كثيرة"، في مقدمتها منع طهران من الحصول على سلاح نووي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما جرى التوصل إليه "ليس اتفاقاً نهائياً"، بل مذكرة تفاهم تمهّد لاتفاق أوسع. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز فتح جزئياً، وسيعاد افتتاحه بالكامل خلال اليومين المقبلين، معتبراً أن نتائج التفاهم ظهرت سريعاً في الأسواق من خلال ارتفاع المؤشرات وانخفاض أسعار النفط والوقود فور الإعلان عنه.

ونفى ترامب صحة تقرير تحدث عن صندوق بقيمة 300 مليار دولار ضمن الاتفاق مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تستثمر فيه، وأن مذكرة التفاهم لا تنصّ على دفع واشنطن أي أموال لطهران، لكنه أشار إلى أن بلاده لا يمكنها منع أي طرف آخر من الاستثمار هناك. وشدد ترامب على أن الحصار المفروض على إيران كان فعالاً، محذراً من أنه إذا "لم يحسن الإيرانيون التصرف" فإن الولايات المتحدة ستعاود "إسقاط القنابل على رؤوسهم"، على حد تعبيره. كذلك اتهم الإيرانيين بأنهم "خدعوا" الرئيس الأسبق باراك أوباما وحصلوا على مليارات الدولارات.

وكان نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، قد وصف مذكرة التفاهم التي جرى التوصّل إليها بين الولايات المتحدة وإيران بأنها "اتفاق سلام إقليمي"، سيشمل إلى جانب إيران كلاً من دول الخليج، وإسرائيل، ولبنان. وتابع: "إذا وفت إيران بالتزاماتها، فسينتج عن ذلك اتفاق حقيقي لمنطقة الشرق الأوسط. وبخلاف ذلك، لن تحصل على أي مكاسب اقتصادية". وأكد أن جني إيران المكاسب الاقتصادية مشروط بتغيير سلوكها، مشدداً على أن أنشطة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش ستشكل الركائز الأساسية للاتفاق.

والأحد الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي. ومن المقرر، وفق الرئيس الأميركي، توقيع الاتفاق في سويسرا، بعد غد الجمعة، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.