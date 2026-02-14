ترامب: تغيير نظام الحكم في إيران "أفضل ما يمكن أن يحدث"

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن تغيير نظام الحكم في إيران سيكون "أفضل ما يمكن أن يحدث"، مع تأكيده على صعوبة التفاوض مع إيران وإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية. - خلال زيارته لقاعدة فورت براغ، ألقى ترامب خطاباً سياسياً أمام الجنود، منتقداً خصومه السياسيين ومحذراً من تأثير الديمقراطيين على الجيش في حال فوزهم بالكونغرس. - أكد ترامب على علاقته الجيدة مع قادة الناتو، مشيراً إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيرأس وفد الولايات المتحدة في مؤتمر ميونخ للأمن.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بعدما أمر حاملة طائرات ثانية بالتوجه إلى المنطقة. ورداً على سؤال حول ما إذا يريد "تغييراً للنظام" في إيران، قال ترامب في تصريح لصحافيين في قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية كارولينا الشمالية "يبدو أن ذلك هو أفضل ما يمكن أن يحدث". وأضاف: "منذ 47 عاماً، وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون. في الأثناء، فقدنا الكثير من الأرواح".

وقال ترامب للجنود في القاعدة، إن نهج إيران في المفاوضات النووية "صعب"، مشيراً إلى أن إثارة الخوف في طهران قد تكون ضرورية لحلّ المواجهة سلمياً. وذكر ترامب أنه "من الصعب التوصل إلى اتفاق معهم (إيران).. أحياناً لا بد من إثارة الخوف. فهذا هو الشيء الوحيد الذي سيحسم الوضع".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة. وأشار ترامب أيضاً في تصريحاته إلى قصف الولايات المتحدة مواقع إيران النووية في يونيو/ حزيران الماضي. وقال في وقت سابق إن حاملة الطائرات الأكبر في العالم تُرسَل لكي تكون "جاهزة" إذا فشلت المفاوضات مع إيران.

وكان ترامب قال، الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإنه يعتقد أن الاتفاق قد يبرَم خلال الشهر المقبل. وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين على هامش كلمة له بخصوص برامج حماية البيئة: "علينا إبرام اتفاق، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية". وقال: "يجب عقد اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلماً جداً، لا أريد أن يحدث ذلك، لكن يجب عقد اتفاق.. إذا لم يعقدوا اتفاقاً، فستكون القصة مختلفة". والجمعة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تستعد لحرب محتملة مع إيران على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مذكّرة بأن ترامب هدّد بشنّ ضربة عسكرية على إيران، إلا أن الجيش الأميركي احتاج وقتاً لتعزيز قواته في المنطقة.

وسافر ترامب إلى فورت براغ للقاء القوات الخاصة التي شاركت في العملية التي نُفذت في الثالث من يناير/ كانون الثاني للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتضم فورت براغ حوالي 50 ألف جندي في الخدمة، وتقع في واحدة من الولايات التي تحتدم فيها المنافسة في البلاد. ومن المتوقع أن تشهد ولاية كارولينا الشمالية منافسة شرسة على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني، وستكون أيضاً واحدة من أهم الولايات الحاسمة لانتخابات الرئاسة في 2028.

وخلال الزيارة، خالف ترامب الأعراف الرئاسية وألقى خطاباً سياسياً صريحاً أمام الجنود، وانتقد خصومه السياسيين، وحذر من أن الديمقراطيين سيقوضون الجيش إذا فازوا بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات.

ترامب: قادة "ناتو" جميعهم أصدقائي

وفي سياق آخر، قال ترامب إن قادة الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "جميعهم أصدقائي"، وذلك في خضم مخاوف مستمرة منذ مدة طويلة بشأن مدى التزامه بالتحالف عبر الأطلسي. ورداً على سؤال أحد الصحافيين عن الرسالة التي يود توجيهها إلى قادة العالم المجتمعين في ميونخ لحضور منتدى أمني رفيع المستوى، قال ترامب: "الرسالة الوحيدة هي أنه تربطنا علاقة رائعة مع حلف شمال الأطلسي"، مضيفاً: "نحن جزء قوي جداً من حلف ناتو، وقادة الدول المختلفة التي نتحدث عنها، جميعهم أصدقائي".

وعلى عكس العديد من القادة الأوروبيين، لن يحضر ترامب مؤتمر ميونخ للأمن، ويرأس وفد الولايات المتحدة هذا العام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام المشاركين في المؤتمر غداً السبت.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)