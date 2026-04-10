- وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، بما فيها لبنان، لكن الموقف الأميركي تغيّر بعد اتصال مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أكد عدم وجود هدنة في لبنان. - أشار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سوء فهم حول شروط وقف إطلاق النار، ملقياً اللوم على الإيرانيين، لكنه أبدى رغبة أميركية في تخفيف الهجوم الإسرائيلي على لبنان. - أعربت باكستان عن صدمتها من تراجع واشنطن عن شمول لبنان في الهدنة، وأدانت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة خطورتها على أمن المنطقة.

كشفت مصادر دبلوماسية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على وقف إطلاق نار يشمل كافة الجبهات في المنطقة، بما فيها لبنان، غير أن الموقف الأميركي تبدّل عقب اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب، ليؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً أنه لا هدنة في لبنان.

وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للصحافيين، يوم الأربعاء، إن هناك "سوء فهم مشروعاً" حول شروط وقف إطلاق النار، لكنه ألقى باللوم على الإيرانيين لسوء فهمهم أن ذلك يشمل لبنان. لكن فانس أشار أيضاً إلى رغبة أميركية في أن تخفف إسرائيل من هجومها في لبنان. وقال إن إسرائيل عرضت "مراجعة نفسها قليلاً في لبنان".

وقال مصدر رفيع في الخارجية الباكستانية مطلع على مجريات المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق الخميس، إن موقف الرئيس الأميركي حول لبنان "كان صادماً جداً" لإسلام أباد، لأن الجانب الباكستاني تحدث أكثر من مرة مع الجانب الأميركي بشأن شمول لبنان في وقف إطلاق النار، وذلك لأن الجانب الإيراني لم يكن مستعداً لأن يقبل أي توافق من دون شمول كافة الجبهات، بما فيها لبنان واليمن.

ولأن الجانب الإيراني كان يرفض أي توافق لا يشمل لبنان، بحسب المصدر، بالتالي كان الوسيط الباكستاني قد تأكد من الجانب الأميركي من أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبعد تأكيدات واشنطن على ذلك، أعلنه رئيس الوزراء شهباز شريف، وذكر خصيصاً أن لبنان مشمول بالاتفاقية، لكن، وبشكل مفاجئ، تنصلت واشنطن من الاتفاق، و"هو أمر غريب وصادم للقيادة الباكستانية".

وأعربت الخارجية الباكستانية عن "حزنها وقلقها العميقين" حيال تصرفات إسرائيل الأخيرة، تحديداً قصفها الأراضي اللبنانية واستشهاد وإصابة المئات من المواطنين العزل، مؤكدة أن تصرفات إسرائيل تشكل خطراً على أمن المنطقة وعلى جهود السلام الجارية بوساطتها من أجل خفض وتيرة التصعيد في المنطقة. وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، في بيان له مساء الخميس، إن "باكستان تدين، وبأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، علاوة على الأضرار الجسيمة في البنية التحتية".