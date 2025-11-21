ترامب بين "ماغا" وإبستين وأيباك

- تشهد حركة "ماغا" انقساماً حاداً حول دعم إسرائيل، حيث يبرز تيار داخل القاعدة الشعبية يطالب بتبني سياسة "أميركا أولاً"، مع انتقادات من شخصيات بارزة مثل تاكر كارلسون ومارجوري تايلور غرين. - تتصاعد النقاشات حول تأثير جماعات الضغط مثل أيباك على السياسة الأميركية، مع انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك كإشارة لتراجع نفوذ التحالفات التقليدية. - يواجه ترامب تحديات مزدوجة تتعلق بدعمه لإسرائيل وسمعته المتأثرة بملف جيفري إبستين، مما يضعه أمام اختبار لإعادة ضبط علاقته بالتيار الشعبوي وتحالفاته التاريخية.

تعيش حركة "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) لحظة مفصلية مع اتساع الانقسام حول إسرائيل. فبينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التمسك بدعم تل أبيب، يبرز داخل قاعدته تيار رافض للتورط الأميركي، متمسكاً بشعار "أميركا أولاً". تقود هذا المزاج شخصيات عدة، من بينها تاكر كارلسون، الذي أثار جدلاً باستضافته الناشط نيك فوينتس، المتهم بخطابه العدائي تجاه لوبيات يهودية، والنائبة مارجوري تايلور غرين، المنتقدة بصراحة الدعم الأميركي لإسرائيل، واصفة الحرب على غزة بالإبادة الجماعية. وامتد السجال ليشمل مؤسسة "هيريتدج فاونديشن" بتأييدها انتقادات كارلسون، في مواجهة بنيامين شابيرو اليميني التقليدي المؤيد لإسرائيل.

على الجانب الآخر، تتصاعد النقاشات حول أيباك والنفوذ الصهيوني في واشنطن مع اقتراب الانتخابات النصفية. يرى بعض أعضاء "ماغا" أن الولاء لإسرائيل تجاوز مصالح الولايات المتحدة، وأن جماعات الضغط مثل أيباك تؤثر مباشرة على السياسة الأميركية لخدمة أجندات محددة، ما يثير جدلاً حول الأولويات. وجاء ذلك بالتزامن مع انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك، الذي يُنظر إليه رسالةً لتراجع نفوذ التحالفات التقليدية للكيان الصهيوني داخل المدن الكبرى، ما يزيد القلق داخل التيار الشعبوي حول السياسات الخارجية التي قد يواصل ترامب التمسك بها وتأثيرها على اختيار الرئيس المقبل.

الانقسام لا يقتصر على السياسة الخارجية، بل يمتد إلى النزاع الأخلاقي والسمعة العامة لترامب. فملف جيفري إبستين (المدان بارتكاب جرائم جنسية) يعيد إلى الواجهة علاقات ترامب القديمة والاتهامات بالتستر، ويزعزع صورته أمام جزء من القاعدة التي كانت تعتمد على نزاهته وجرأته في مواجهة النخب التقليدية والدولة العميقة، ما يزيد من هشاشة موقفه داخل الحركة الشعبوية.

وسط هذا المزاج المعقد، يجد ترامب نفسه محاصراً بين تيار يطالب بمراجعة دعم إسرائيل، وآخر يشكك في نزاهته بسبب إرث إبستين، وبين ضغوط جماعات الضغط التي تشدد على الولاء التاريخي لإسرائيل. كل ذلك يضعه أمام اختبار مزدوج بشأن علاقته بالتيار الشعبوي الذي يهدد بإعادة تشكيل "ماغا" ومواقفها. المعركة ليست مجرد صراع سياسي داخلي، بل اختبار لقدرة ترامب على إعادة ضبط المعادلة بين الولاء للقاعدة الشعبية والالتزام بالتحالفات التاريخية والمصالح الاستراتيجية، وسط جبهة معقدة من الضغوط الأخلاقية والسياسية. ومع بدء طرح أسئلة عميقة حول ولاء النخب للوبيات والأكلاف المالية والعسكرية لدعم تل أبيب، قد تنطلق معركة لكسر تابوهات كانت تعتبر مقدسة، بآثار تمتد إلى أوروبا، ما يجعل هذه المعركة علامة فارقة في السياسة الأميركية المعاصرة وكابوساً غير مسبوق لإسرائيل.