ترامب بعد رد "حماس" على خطته: على إسرائيل وقف القصف فوراً

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقترح لوقف الحرب على غزة يشمل تبادل الأسرى، ودعا إسرائيل لوقف القصف لتسهيل إخراج الرهائن، مشيداً بدور دول مثل قطر وتركيا والسعودية ومصر والأردن. - وافقت حركة حماس على مقترح تبادل الأسرى وأبدت استعدادها لمفاوضات عبر الوسطاء، مع تأكيدها على تسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة، دون التطرق لنزع السلاح. - فوجئ نتنياهو بتصريحات ترامب واعتبر رد حماس سلبياً، بينما رأى المستوى المهني في إسرائيل إمكانية إبرام صفقة، ودعا يئير لبيد للانضمام للمحادثات بقيادة ترامب.

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة - السبت، على رد حركة حماس، في وقت سابق الجمعة، على مقترحه لوقف الحرب على قطاع غزة، الذي وافقت خلاله على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال للتواصل الاجتماعي: "بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم". وأضاف: "على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جداً القيام بذلك". ومضى قائلاً: "نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

ولاحقًا، وجّه الرئيس الأميركي في فيديو مسجل نشره على "تروث سوشال"، الشكر إلى الدول التي ساهمت في "الوصول إلى هذه اللحظة"، خاصا بالذكر دول "قطر وتركيا والسعودية ومصر والأردن". وقال: "هذا يوم كبير، وسنرى كيف تسير الأمور. يجب أن نحصل على الكلمة النهائية واضحة ومحددة (يقصد رد حماس)".

وأضاف أن "جميع الدول كانت متحدة في رغبتها بإنهاء هذه الحرب ورؤية السلام في الشرق الأوسط. ونحن قريبون من تحقيق ذلك. شكرا للجميع، وسيُعامل الجميع بإنصاف". وقال: "الأهم من ذلك أتطلع إلى عودة الرهائن إلى آبائهم"، ووصف اليوم بأنه "مميز وغير مسبوق في جوانب كثيرة".

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات ترامب، ولم يقدّر أن يدعوه لوقف إطلاق النار. واعتبر نتنياهو في مشاورات مع مستشاريه أن رد حماس كان سلبياً، وطلب منهم التنسيق مع واشنطن بشأن الموقف من رد حماس لكن الأمر لم يفلح. بالمقابل، ذكرت القناة أن المستوى المهني يرى في رد حماس مساراً لإبرام صفقة.

في السياق، وصفت وسائل إعلام عبرية رد الرئيس الأميركي بأنه دراماتيكي بالنسبة لإسرائيل، مضيفة أنه لم يكن لديها وقت للتأثير عليه منذ لحظة صدور رد حماس وحتى رد ترامب نفسه. وأشارت تحليلات إسرائيلية أولية إلى أن رد ترامب سيجعل من الصعب على إسرائيل رفض التفاوض حول الصفقة، كما ينسف أحد المبادئ التي تمسكت بها إسرائيل حتى اليوم بأن تجري المفاوضات تحت النار، وقد يفرض على نتنياهو وقفاً لإطلاق النار. وفي حال رفض الأخير ذلك، فقد يدخله في مواجهة مع ترامب تترتب عليها أثمان باهظة لنتنياهو شخصياً ولإسرائيل أيضاً. ونقلت وسائل إعلام عبرية، اعتقاد مسؤولين في المستوى الأمني الإسرائيلي، أنه من المناسب في أعقاب ردّ حماس الدخول في مفاوضات، بهدف استنفاد الفرصة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة التفاصيل الكاملة للخطة. وقد نُقلت هذه التوصية إلى المستوى السياسي.

بدوره، علّق رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد على رد ترامب معتبراً أن "الرئيس ترامب محقّ في أن هناك فرصة غير مسبوقة لتحرير المحتجزين وإنهاء الحرب. يجب على إسرائيل أن تعلن انضمامها إلى المحادثات بقيادة الرئيس ترامب لإنهاء التفاصيل الأخيرة المتعلّقة بالصفقة. لقد أبلغتُ الإدارة الأميركية بأن لدى نتنياهو دعماً سياسياً لمواصلة هذه الخطوة".

وفي ردها على مقترح ترامب لوقف الحرب في غزة، قالت حركة حماس إنها وافقت على الإفراج عن "جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل"، مؤكدة استعدادها "للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك". وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً إلى الدعم العربي والإسلامي.

أما في ما يتعلق بما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، فقالت الحركة إن "هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وتُجرى مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية". ولم تتطرق الحركة في ردها صراحة على مسألة نزع السلاح أو مغادرة أعضائها القطاع، وهو الأمر الذي طالب به ترامب في مقترحه.

ويوم الاثنين الماضي، نشر ترامب خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتقضي بعودة جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الأحياء ورفات الموتى منهم، خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار. ولكن الخطة تترك الكثير من التفاصيل للمفاوضين لمناقشتها بعمق والتوصل إلى اتفاق بشأنها. وجاء إعلان ترامب عن خطته المؤلفة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو.