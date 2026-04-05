ترامب بعد تهديده إيران بالجحيم مساء الثلاثاء: فرصة جيدة لاتفاق غداً

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد إيران بإجراءات عسكرية إذا لم تفتح مضيق هرمز، مشيراً إلى إمكانية التوصل لاتفاق قريباً، وأكد إرسال أسلحة للمتظاهرين الإيرانيين عبر الأكراد. - إيران ردت على تهديدات ترامب عبر مهدي طباطبائي، مؤكدة أن المضيق لن يُفتح إلا بعد إقرار نظام قانوني جديد، وأن سيطرتها عليه تمثل ورقة ضغط أساسية. - ترامب أشاد بعملية إنقاذ الطيار الثاني لطائرة إف-15 فوق إيران، مشيراً إلى تنفيذ الجيش الأميركي عملية معقدة وخطيرة لاستعادة الطيار المصاب.

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدات جديدة لإيران من مغبّة استمرارها في إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي توظفه طهران ورقة ضغط في الحرب، مجدّداً في الآن نفسه الإشادة بعملية إنقاذ الطيار الثاني الذي كان على متن طائرة "إف-15" المقاتلة. وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، مساء اليوم الأحد: "الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة والجسور، كلها مجتمعة في يوم واحد في إيران. لن يشبه ذلك أي شي سابق!!! افتحوا المعبر اللعين، أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم".

وفي وقت لاحق، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن الرئيس الأميركي قوله في مقابلة إنّ التوصل إلى اتفاق مع إيران "ممكن بحلول غد الاثنين"، و"أعتقد أن هناك فرصة جيدة غداً، فهم يتفاوضون الآن". ووجه تهديداً آخراً لطهران بعدما قال للقناة: "من الأفضل أن نأخذ النفط الإيراني إذا لم تكن طهران مستعدة لإبرام اتفاق"، وكشف الرئيس الأميركي بأن بلاده أرسلت أسلحة إلى المتظاهرين الإيرانيين في وقت سابق من العام "عبر الأكراد، لكنّني أعتقد أنهم احتفظوا بها". كما نقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله إن "الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة مع إيران"، مضيفاً أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة".

وفي وقت لاحق، أكد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المهلة التي حددها لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات على البنى التحتية الحيوية تنتهي مساء الثلاثاء. وذكر ترامب للصحيفة "إذا لم يفعلوا شيئاً بحلول مساء الثلاثاء، فلن تكون لديهم أي محطات طاقة ولن تكون لديهم أي جسور قائمة".

إلا أن الرئيس الأميركي بدا وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أو مواجهة قصف مدمّر، إذ نشر رسالة مقتضبة على منصته جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!". وتمثّل المهلة الجديدة، عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت غرينتش، تأجيلاً ليوم واحد لإنذاره الموجّه إلى طهران.

في المقابل، قال رئيس قسم الاتصالات والإعلام التابع للرئاسة الإيرانية، مهدي طباطبائي، في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي "وصل من شدة الاستئصال والغضب إلى مرحلة الشتائم والتفوه بالثرثرة". وأضاف أن "هذا الوغد الأحمق، بجنونه، أشعل حرباً شاملة في المنطقة، ومع ذلك ما زال يطلق تهديدات". وأكد طباطبائي أن "مضيق هرمز لن يُفتح إلا بعد إقرار نظام قانوني جديد، يتم بموجبه تخصيص جزء من عائدات رسوم عبور السفن في المضيق لتعويض جميع الخسائر الناجمة عن الحرب".

ويبدو أن استمرار إغلاق مضيق هرمز بات يؤرق الرئيس الأميركي، إذ لم تمضِ سوى بضع ساعات على منشور له جدد فيه وعيده لإيران بخصوص قرب نفاد المهلة التي حددها لها لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أسابيع، مشيراً إلى أنها ستواجه "الجحيم" إذا لم تفعل ذلك. وكتب ترامب على منصته أمس السبت: "تذكروا أنّني أمهلت إيران عشرة أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد. تبقت 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم جحيم كبير!".

وكان ترامب قد عبّر مراراً عن آراء متباينة حول كيفية التعامل مع مضيق هرمز، إذ هدّد في بعض الأحيان بقصف البنية التحتية للطاقة المدنية إذا لم يُفتح الممر المائي بحلول 48 ساعة، قبل إعلانه تأجيل الأمر حتى يوم الاثنين السادس من إبريل/نيسان المقبل، وهي المهلة التي تطرق إليها في منشوره اليوم. وفي مناسبات أخرى، قلل الرئيس الأميركي من أهمية المضيق عند الولايات المتحدة قائلاً إن إغلاقه مشكلة يجب على الدول الأخرى المستفيدة حلها.

وحذّرت تقارير استخبارية أميركية حديثة من أنّ إيران ليست في وارد إعادة فتح مضيق هرمز في المستقبل القريب، معتبرة أن سيطرتها على هذا الممر الحيوي لتجارة النفط العالمية تمثل ورقة الضغط الأساسية التي تمتلكها في مواجهة الولايات المتحدة، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وتطرق ترامب مجدّداً إلى نجاح الجيش الأميركي في إنقاذ ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 المقاتلة التي أُسقطت فوق إيران يوم الجمعة الماضي. وقال في منشور على "تروث سوشال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم طائرة إف-15 الضابط المصاب بجروح بليغة والشجاع جداً من أعماق جبال إيران"، وتابع "كان الجيش الإيراني يبحث عنه بقوة، وبأعداد كبيرة، وكانوا يقتربون. إنه عقيد محترم جداً".

وذكر "هذا النوع من العمليات قلما يجري محاولة تنفيذها بسبب الخطر على العديد والعتاد. إنه أمر لا يحدث. العملية الثانية جاءت بعد العملية الأولى، التي أنقذنا خلالها قائد الطائرة في وضح النهار. هذا أمر نادر حدوثه كذلك، بعدما أمضيا سبع ساعات في التحليق فوق إيران"، وأضاف "سأعقد مؤتمراً صحافياً مع الجيش، في المكتب البيضوي" عند الأولى بعد ظهر الاثنين (17,00 بتوقيت غرينتش)".

وأكد ترامب في منشور سابق بهذا الخصوص أن الجيش الأميركي أرسل عشرات الطائرات، المجهزة بأكثر الأسلحة فتكاً في العالم، لاستعادته، وكتب ترامب أن "هذا المحارب الشجاع خلف خطوط العدو وفي جبال إيران، كان يُطارَد من أعدائنا الذين يقتربون منه ساعة بعد ساعة، لكنه لم يكن وحيداً، لأنّ قائده الأعلى ووزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة وزملاءه كانوا يتابعون موقعه 24 ساعة يومياً ويخططون لإنقاذه".