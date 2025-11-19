ترامب: بدأنا العمل على حل الصراع في السودان

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن عن بدء جهود لإنهاء الحرب في السودان بعد طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أهمية القضية بعد لقائهما في البيت الأبيض. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدعو لوقف إطلاق النار في السودان، ويحث على وقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، محملاً إياها مسؤولية التصعيد الدموي. - اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، تؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف، وسط معاناة إنسانية متفاقمة منذ إبريل 2023.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل لحل الصراع. وقال ترامب في مؤتمر استثماري سعودي، بعد يوم من لقائه بن سلمان في البيت الأبيض: "لقد بدأنا العمل على ذلك بالفعل". وأضاف أنه بدأ دراسة القضية بعد نصف ساعة من شرح ولي العهد لأهميتها.

ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

، يوم الجمعة الماضي، إلى وقف إطلاق النار في السودان، وذلك في اتصال هاتفي بوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الذي تواجه دولته اتهامات بتمويل قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني . وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، إن روبيو أكد في الاتصال أهمية تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في السودان.

ويأتي الاتصال بعد أيام قليلة من تشديد روبيو على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان. وفي حديثه للصحافيين، قال روبيو إن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء القتال والضغط على الأطراف المعنية. ودعا الوزير الأميركي، عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع، إلى تحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح إلى مليشيات الدعم السريع، محمّلًا إياها مسؤولية التصعيد الدموي في السودان. وقال إنّ "ما يحدث هناك أمر مرعب". وأضاف: "أعتقد أنه يجب القيام بشيء ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع مع تواصل تحقيقها تقدماً".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدّت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي هي في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم. وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ إبريل/نيسان 2023، أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

(رويترز، العربي الجديد)