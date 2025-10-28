ترامب: الولايات المتّحدة حليفة لليابان "على أعلى مستوى"

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أن الولايات المتحدة تعتبر اليابان حليفًا "على أعلى مستوى"، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين. - تسعى تاكايشي إلى "عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية، مع تقديم هدايا رمزية مثل 250 شجرة كرز واحتفالات خاصة، في ظل تصاعد القوة العسكرية للصين. - تركز تاكايشي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك احتمال شراء شاحنات "فورد إف 150"، وسط انتقادات ترامب السابقة لليابان بشأن التجارة.

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، في طوكيو لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أنّ الولايات المتّحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي. وقال ترامب في مستهلّ اجتماع مع تاكايشي "لطالما كان لديّ حبّ كبير واحترام عميق لليابان. أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة (...) نحن حليف على أعلى مستوى".

من جهتها، أكدت تاكايشي أنها تريد "عصرا ذهبيا جديدا" للعلاقات اليابانية-الأميركية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين. وأعلنت أن اليابان ستقدم لواشنطن 250 شجرة كرز العام المقبل احتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إضافةً إلى عرض ألعاب نارية من محافظة أكيتا خلال احتفالات الرابع من يوليو/تموز.

واستهلت تاكايشي كلمتها بالإشارة إلى رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، معلمها المحافظ الذي أقام علاقة وثيقة مع ترامب خلال ولايته الأولى، بفضل اهتمامهما المشترك بلعبة الجولف. وقالت تاكايشي: "في الواقع، كان رئيس الوزراء آبي يحدثني كثيرا عن دبلوماسيتك النشطة".

من جانبه، وصف ترامب تولي تاكايشي منصب أول رئيسة وزراء في اليابان بأنه "إنجاز كبير"، مؤكدا التزام الولايات المتحدة العميق تجاه اليابان. وأضاف: "كل ما يمكنني فعله لمساعدة اليابان، سنكون هناك من أجله. نحن حليف على أعلى مستوى من القوة".

وتستعد تاكايشي لحملة دبلوماسية ودية تجاه ترامب، تتضمن احتمال شراء شاحنات من طراز "فورد إف 150" وقد لاحظ الصحافيون، لدى وصولهم إلى مكان اللقاء، وجود شاحنة "فورد إف 150" ذهبية اللون، إلى جانب سيارات بيضاء من طراز تويوتا مصنوعة في الولايات المتحدة، كانت متوقفة أمام قصر أكاساكا في طوكيو، وهو دار الضيافة الرسمي المخصص لاستقبال قادة الدول الزائرين.

ويعرف عن ترامب تكرار انتقاده لليابان بسبب عدم شرائها للسيارات الأميركية، التي تتميز بتصميمها العريض مما يجعلها غير مناسبة للشوارع اليابانية الضيقة. وعلى الرغم من أن ترامب يركز سياسته الخارجية في آسيا على الرسوم الجمركية والتجارة، فإنه سيلقي أيضا خطابا على متن حاملة الطائرات الأميركية "جورج واشنطن"، الراسية في قاعدة بحرية أميركية بالقرب من طوكيو. وكان ترامب قد وصل إلى العاصمة اليابانية يوم الاثنين، حيث التقى بالإمبراطور في زيارة ذات طابع بروتوكولي. وقبلها كان في كوالالمبور بماليزيا للمشاركة في القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

(فرانس برس، أسوشييتد برس)