ترامب: المفاوضات مع حماس تمضي جيداً وقد أسافر إلى مصر الأحد

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المفاوضات مع حركة حماس بشأن وقف الحرب على غزة تسير بشكل جيد، مع احتمالية سفره إلى الشرق الأوسط قريباً، مشيراً إلى قرب التوصل لاتفاق. - بدأت جلسات موسعة في شرم الشيخ لمناقشة وقف إطلاق النار، حيث أبدت حماس مرونة كبيرة، وتركزت مطالبها على ضمانات أمنية وآلية إدخال المساعدات الإنسانية. - تتضمن الخطة الأميركية ثلاثة محاور: الإفراج عن المحتجزين، ترتيبات التهدئة، وضمان تدفق المساعدات، مع توقعات بتوقيع اتفاق قريباً.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن المفاوضات مع حركة حماس لمناقشة خطته لوقف الحرب على غزة "تمضي جيداً على ما يبدو"، مضيفاً: "نقترب بشدة من اتفاق في الشرق الأوسط". ورجح ترامب أثناء حديثه للصحافيين، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن يسافر إلى الشرق الأوسط، يوم الأحد المقبل، قائلاً في هذا الصدد: "سأذهب إلى مصر على الأرجح"، مؤكداً أنه "مطلوب على وجه السرعة". وأضاف: "كنت للتوّ أتواصل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة، ونحن نقترب للغاية". وبالتزامن، نقل مراسل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة.

في موازاة ذلك، بدأت الجلسات المسائية الموسّعة بمدينة شرم الشيخ المصرية ضمن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يوم الأربعاء، في اليوم الثالث من المحادثات التي تسعى لإنضاج اتفاق نهائي لوقف النار وفقاً لمقترح ترامب. وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الأجواء السائدة في اللقاءات إيجابية بخصوص التوصل لاتفاق. وأشارت القناة إلى أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة خلال المحادثات الجارية.

وتركزت مطالب حماس خلال المفاوضات على الحصول على ضمانات أمنية واضحة تتعلق بعدم استئناف العدوان على غزة مرة أخرى، في حال التوصل لاتفاق، بحسب التقرير. وقالت القاهرة الإخبارية إن المشاركين ناقشوا في هذه اللقاءات آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بوصفها أحد الملفات الرئيسية المطروحة للتفاوض.

وتتركز اللقاءات على وضع آليات وتفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية: أولها تحديد آليات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ثم بحث ترتيبات التهدئة وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ثم ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية الكافية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، وفقاً للتقرير.

وفي وقت سابق الأربعاء، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، توقيع اتفاق بشأن غزة في غضون يومين على الأكثر. ونقل موقع واينت العبري تقديرات إسرائيلية بأنه من الممكن التوقيع على اتفاق حتى يوم الجمعة. ومن جانبها، ذكرت القناة 11 التابعة لهيئة البث الإسرائيلي أن الدول الوسيطة في محادثات التفاوض لإنهاء حرب الإبادة، وضعت هدف التوصّل إلى تفاهمات بين الأطراف حتى نهاية الأسبوع. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن هناك تقارباً نحو تحقيق اختراق في المحادثات.