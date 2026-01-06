ترامب: الفارق بين العراق وفنزويلا أننا سنحتفظ بالنفط هذه المرّة

- أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في فنزويلا وتعيد بناء المنشآت النفطية، متهماً فنزويلا بسرقة الأصول الأميركية. - شنت الولايات المتحدة هجوماً على فنزويلا، مما أدى إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وأكد ترامب استمرار إدارة الأمور هناك حتى انتقال السلطة. - بدأت محاكمة مادورو وزوجته في نيويورك بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، مع جلسة استماع مقبلة في 17 مارس.

ذكرت شبكة "إم إس نيوز" أن الرئيس دونالد ترامب، قال لأحد مذيعيها إن الفارق بين خطته لإدارة فنزويلا والوجود الأميركي في العراق، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط هذه المرة. وقال المذيع جو سكاربورو، في برنامجه الشهير "مورنينغ جو"، إنه ضغط على الرئيس ترامب خلال اتصال هاتفي بينهما عن الفارق بين احتلال العراق الفاشل والوضع في فنزويلا، وسأل: "عندما تقول إننا سنشرف على كل شيء، فإن هذا يثير مخاوف عميقة بسبب الكارثة في العراق"، فرد ترامب قائلاً: جو، الفرق بين العراق وهذا، هو أن (جورج) بوش لم يحتفظ بالنفط. نحن سنحتفظ بالنفط".

وأشار ترامب، طبقاً لما قاله المذيع، إلى أن تعليقاته لم تعد سرية، وإنه قال في 2016 إنه كان يجب الاحتفاظ بالنفط، مضيفاً: "سنعيد بناء منشآتهم النفطية المتهالكة، وهذه المرة سنحتفظ بالنفط".

وكان الرئيس ترامب قد اتهم فنزويلا، في بيان 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسرقة الأصول الأميركية، وذكر أنها تسرق النفط والأراضي والأصول من الولايات المتحدة. والسبت الماضي، شنت الولايات المتحدة هجوماً واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة هناك"، مشيراً إلى أن الشركات الأميركية ستدخل للعمل في صناعة النفط بها.

وذكر الرئيس ترامب، في تصريحات متكررة منذ الهجمات على فنزويلا، أن الولايات المتحدة ستدير البلاد، وأنه المسؤول الأول عن إدارتها، محذراً الإدارة الجديدة من عدم التعاون، وإلا سينفذ هجمات جديدة، أكد أنها ستكون أكبر وأكثر قوة. كما هدد ترامب، في تصريحات الأحد، بالقيام بعمل عسكري ضد الحكومة الكولومبية، قائلاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن مثل هذه العملية "تبدو جيدة بالنسبة لي". وقال ترامب: "كولومبيا مريضة جداً أيضاً، ويديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً"، في إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

وانتهت يوم أمس أولى جلسات محاكمة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، على أن تعقد مجدداً في 17 مارس/آذار المقبل. ودفع الرئيس الفنزويلي ببراءته أمام المحكمة على خلفية اتهامات تتّصل بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وندّد بالعملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى خطفه وزوجته من العاصمة كاراكاس. وقال مادورو البالغ 63 عاماً أمام المحكمة: "أنا بريء، لست مذنباً"، مضيفا أنه اعتُقل في منزله في كاراكاس ولا يزال يعتبر نفسه رئيساً لفنزويلا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية داخل قاعة المحكمة. ووفق وكالة "رويترز"، أمر القاضي بمثول مادورو أمام المحكمة في 17 مارس/آذار المقبل لجلسة استماع.

ويواجه الرئيس الفنزويلي المحتجز في بروكلين منذ مساء السبت، أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية. وورد اسم نيكولاس مادورو (63 عاماً) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاماً) في لائحة اتهام أميركية جديدة صدرت السبت، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، من بينهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو الذي يُعتبر أحد أقوى الشخصيات في البلاد، ونجل نيكولاس مادورو. يُتهم هؤلاء خصوصاً بالتحالف مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي تصنفها واشنطن جماعة "إرهابية"، وكذلك مع عصابات إجرامية "لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة"، وفق ما ورد في لائحة الاتهامات الأميركية التي جاءت في 25 صفحة.