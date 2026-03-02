ترامب: الضربات على إيران قد تستمر 4 أسابيع

- كشف الرئيس ترامب عن جدول زمني محتمل للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، متوقعاً أن تستمر الضربات نحو أربعة أسابيع، مشيراً إلى أن الأمور تسير وفق الخطة مع القضاء على 48 من القيادات الإيرانية. - أشار ترامب إلى إمكانية مقتل جنود أميركيين جدد، مؤكداً على التواصل مع عائلاتهم، وتحدث عن احتمالية شن السعودية هجمات على إيران دون تفاصيل إضافية. - أكد ترامب استمرار العمليات القتالية حتى تحقيق الأهداف، مشيراً إلى هجمات على مئات الأهداف الإيرانية، ودعا الإيرانيين لاستعادة بلادهم.

كشف الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن جدول زمني محتمل للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، متوقعا أن تستمر الضربات نحو أربعة أسابيع أو أقل. ومضى ترامب قائلاً: "كنا نتوقع أن تستغرق أربعة أسابيع أو نحو ذلك"، مشيراً إلى أنه مهما كانت القوة العسكرية فإنها "دولة كبيرة (إيران)، وسيستغرق الأمر 4 أسابيع أو أقل".

وذكر ترامب أنه "لم يشعر بالمفاجأة من من نتائج الهجمات حتى اللحظة"، مضيفاً أنه يعتقد أن "الأمور تسير وفق الخطة. وأكثر بكثير من المتوقع. بالإضافة للقضاء على القيادات الإيرانية بالكامل" محدداً عدد القيادات الذين قتلوا نتيجة الهجمات بـ48 شخصاً. وزعم ترامب أن الجانب الإيراني يرغب في إجراء محادثات، وقال رداً على سؤال عن الموعد "لا أعلم. يريدون ذلك. يريدون التحدث، لكني قلت إنه كان يجب عليكم التحدث الأسبوع الماضي لا هذا الأسبوع".

كما أشار ترامب إلى أنه سيوجه خطاباً أو يدلي بتصريحات حول الهجمات، وذكر أنه يستعد لذلك عقب مكالمة مع الجنرالات. ولفت إلى إمكانية مقتل جنود أميركيين جدد في إطار العملية، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين. وأضاف: "تعلمون، نتوقع حدوث ذلك للأسف. قد يتكرر الأمر، وقد يحدث مرة أخرى"، قبل أن يستدرك مشيداً بالجنود الأميركيين: "حققنا عملاً جيداً للغاية. وهم أناس رائعون". كما أشار إلى أن فريقه على اتصال بعائلات الجنود وأنه سيلتقيهم في الوقت المناسب، وأنه قد يسافر إلى القاعدة الجوية في ديلاوير لحضور مراسم نقل رفات الجنود أو دعوة عائلاتهم للبيت الأبيض.

وذكر ترامب كذلك أنه تحدث هاتفياً مع قادة دول السعودية وقطر والإمارات والبحرين والأردن ودول أخرى، كما لم ينف احتمالية أن تشن السعودية هجمات على إيران رداً على الهجمات عليها، حيث قال "إنهم يقاتلون. هم يقاتلون أيضاً"، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل، علماً بأن السعودية لم تعلن عن أي شيء بهذا الخصوص.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، قال ترامب إن العمليات القتالية في إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، متحدثاً عن "أهداف قوية للغاية"، على حد وصفه.

وأضاف ترامب، في الكلمة التي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة وشركاءها (إسرائيل) شنوا هجمات على مئات الأهداف في إيران، بما في ذلك منشآت الحرس الثوري ومنظومة الدفاع الجوي الإيرانية. وفي حين قال الرئيس الأميركي إن "عدداً من القادة العسكريين الإيرانيين طلبوا الحصول على الحصانة"، خيّر الحرس الثوري والجيش والشرطة في إيران بين إلقاء السلاح أو مواجهة الموت المحتوم. كما كرر مجدداً دعوته للإيرانيين "لاغتنام الفرصة واستعادة بلادهم". وقال: "قدمت تعهداً للشعب الإيراني ووفيت به وما تبقى متروك لهم".