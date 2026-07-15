- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصعيد الضربات على إيران ما لم تعد إلى طاولة المفاوضات، مهدداً بتدمير محطات الكهرباء والجسور إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. - أكدت القيادة المركزية الأميركية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية تعمل في المنطقة. - تهدف الضربات الأميركية إلى إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مع استمرار القوات الأميركية في حالة تأهب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات التي تشنها بلاده على إيران ستتصاعد في الأيام المقبلة ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أنه لا خيار أمامها سوى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" نشرتها اليوم الأربعاء: "سنضربهم بقوة كبيرة الليلة. وسنضربهم بقوة كبيرة ليلة الغد. وسنضربهم بقوة كبيرة في الليلة التي تليها".

وأضاف الرئيس الأميركي: "ثم في الأسبوع المقبل ستسوء الأمور فعلاً بالنسبة إليهم، لأن الأسبوع المقبل يأتي دور محطات الكهرباء. الأسبوع المقبل يأتي دور الجسور. سندمّر جميع محطات الكهرباء، وسندمّر جميع جسورهم ما لم يجلسوا إلى الطاولة ويتفاوضوا". وشدد على أن طهران "لا خيار أمامها" سوى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، كاشفاً أن ممثليه كانوا على اتصال بمسؤولين إيرانيين قبل نحو ساعة فقط من إجراء المقابلة. وقال ترامب: "إنهم يريدون إبرام اتفاق، لكنهم في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً ينقضونه".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع البنى التحتية التي هدد ترامب بتدميرها في إيران؟ ما هي الإجراءات العسكرية التي اتخذتها القيادة المركزية الأميركية بالتزامن مع تصريحات ترامب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي معرض رده على فحوى الرسالة التي نُقلت إلى إيران، قال ترامب: "من الأفضل لكم أن تبرموا اتفاقاً. لن يبقى لديكم أحد". وحذّر من أن على طهران العودة إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: "قلت لهم، من الأفضل لكم أن تبرموا اتفاقاً. لن يبقى لديكم أي شيء". وأضاف الرئيس الأميركي أن الجيش الإيراني "تدهور بشكل كبير" بعد الضربات الأميركية المتكررة، مؤكداً أن الهجمات ستستمر "إلى أن أقول كفى".

.@POTUS on Iran: "We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after... We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges, unless they get to the… pic.twitter.com/kPhMQKHqe9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 14, 2026

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقالت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ومئات الطائرات العسكرية تعمل حالياً في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات الأميركية "تظل يقظة وقاتلة وجاهزة".

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من تأكيد الجيش الأميركي شنّ ضربات جديدة على إيران قال إنها تهدف إلى "إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز". وكانت القيادة المركزية قد أشارت، في منشور سابق، إلى أن الضربات تأتي بالتزامن مع استعداد القوات الأميركية لإعادة تفعيل الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، قبل أن تعلن لاحقاً دخوله حيز التنفيذ.