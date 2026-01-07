- شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فعالية حلف الناتو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد لا تجد الدعم اللازم من الحلف عند الحاجة، بينما أكد أن أميركا ستكون دائمًا جاهزة لدعم الناتو. - انتقد ترامب النرويج لعدم منحه جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى دوره في إنهاء ثمانية حروب وإنقاذ ملايين الأرواح، ومؤكدًا أن روسيا كانت ستسيطر على أوكرانيا لولا تدخله. - أعلن البيت الأبيض أن الاستحواذ على غرينلاند يمثل أولوية أمن قومي للولايات المتحدة، مع إمكانية استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف.

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وجود حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إذا احتاجته الولايات المتحدة. وكتب على منصة تروث سوشيال: "أشك في أن ناتو سيكون موجودا إذا احتجنا إليه"، مضيفا أن أميركا "ستكون موجودة دائما إذا احتاجها ناتو حتى إذا لم يكونوا موجودين من أجلنا". وانتقد ترامب "ناتو"، مؤكدا أن "الدولة الوحيدة التي تخشاها وتحترمها الصين وروسيا هي الولايات المتحدة التي أعاد بناءها دونالد جيه ترامب"، وأنهما "لا تخافان من ناتو إطلاقا بدون الولايات المتحدة". ووجه رسالة إلى من نعتهم بـ"المعجبين الكبار بالحلف"، بأنهم كانوا يساهمون فقط بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه بفضله رفعوا نسبة مساهمتهم إلى 5%.

وتعد هذه الرسالة موجهة إلى من ينتقدون موقفه من إعلانه رغبته في الاستيلاء على إقليم غرينلاند التابع لدولة الدنمارك، مع تحذيرات من نهاية حلف "ناتو" إذا واصل الرئيس الأميركي ضغوطه وسعيه للاستيلاء على الإقليم. وعقب الهجمات الأميركية على فنزويلا تصاعدت تصريحات إدارة ترامب العلنية للاستيلاء على الإقليم مع تسريب أنباء عن إمكانية استخدام القوة العسكرية، مما سيعني استخدامها ضد إحدى دول الحلف.

ترامب: النرويج اختارت بحماقة عدم منحي جائزة نوبل للسلام

كما هاجم ترامب النرويج لعدم منحه جائزة نوبل للسلام، وقال: "بدون تدخلي كانت روسيا ستسيطر على كل أوكرانيا الآن. تذكروا أنني أنهيت ثمانية حروب بمفردي. والنرويج وهي عضو ناتو اختارت بحماقة عدم منحي جائزة نوبل للسلام"، مضيفا: "لكن هذا لا يهم. المهم أنقذت ملايين الأرواح".

وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي وفريقه يناقشون خيارات الحصول على غرينلاند، مضيفاً أن الاعتماد على الجيش لتحقيق هذا الهدف "خيار مطروح دائماً". وقال، في بيان رداً على استفسارات من وكالة رويترز: "أوضح الرئيس أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية أمن قومي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".