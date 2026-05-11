ترامب: الرد الإيراني غير مقبول بتاتاً

- رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، واصفاً إياه بغير المقبول، بينما أكدت إيران على حقوقها الأساسية ورفضت المقترح الأميركي باعتباره استسلاماً لمطالب ترامب المبالغ فيها. - شدد الرد الإيراني على ضرورة إنهاء الحرب فوراً، ورفع العقوبات، ودفع تعويضات، مع التأكيد على سيادة إيران على مضيق هرمز، وفتح تدريجي للمضيق مقابل رفع الحصار الأميركي. - عرضت طهران مناقشة البرنامج النووي خلال 30 يوماً، مقترحة تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم ونقل جزء منه إلى دولة أخرى مع ضمانات استعادته.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رفضه الرد الذي قدّمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراحه لإنهاء الحرب في المنطقة. وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال": "لقد قرأت للتو الرد ممن يسمون "ممثلي" إيران. لم يعجبني، غير مقبول بتاتاً".

وفي أول تعليق على رفض ترامب الرد الإيراني، قال التلفزيون الإيراني إن الرد الذي قدّمته طهران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، والذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "غير مقبول"، تضمّن التأكيد على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني. وأضاف التلفزيون الإيراني أن طهران رفضت المقترح الأميركي لأن قبوله "استسلام إيران لمطالب ترامب المبالغ فيها". وأشار إلى أن الرد الإيراني شدد أيضاً على ضرورة دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الحرب، والتأكيد على سيادة إيران على مضيق هرمز، إضافة إلى رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.

كما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطّلع أن رد الرئيس الأميركي "لا يحمل أي أهمية؛ فلا أحد في إيران يكتب مقترحات لإرضاء ترامب". وأضاف أن "فريق التفاوض يكتب المقترحات فقط من أجل حقوق الشعب الإيراني، وعندما لا يكون ترامب راضياً عنها فهذا، بطبيعة الحال، أفضل". واعتبر أن "ترامب عموماً لا يحبّ الواقع؛ ولهذا يتعرّض للهزيمة من إيران مراراً" على حد قوله.

وجاء رفض ترامب الرد الإيراني بعيد ساعات من إعلان إسلام أباد تسليم رد طهران إلى واشنطن. ورغم عدم نشر نص الرد الإيراني بعد، إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة نقلت عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فوراً على كافة الجبهات مع ضمانات بعدم تجدد العدوان على إيران، إضافة إلى رفع االعقوبات والحصار البحري مع تولي طهران إدارة مضيق هرمز.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن الرد الإيراني قدم تصوراً يتضمن فتحاً تدريجياً لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن السفن والموانئ الإيرانية.

وبخصوص البرنامج النووي، عرضت طهران مناقشة هذا الملف خلال 30 يوما مقترحة تخفيف نسبة تخصيب جزء من مخزونها، ونقل الجزء الآخر إلى دولة أخرى مع ضمانات باستعادة اليورانيوم المخصب المنقول إلى الخارج في حال فشل المفاوضات أو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لاحقاً.