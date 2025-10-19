ترامب: الرئيس الكولومبي تاجر مخدرات

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض المساعدات لكولومبيا، متهماً رئيسها غوستافو بيترو بعدم مكافحة إنتاج المخدرات، واصفاً إياه بـ"تاجر مخدرات غير قانوني" ومهدداً بتدخل أميركي مباشر. - تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وكولومبيا بعد اتهام الأخيرة بانتهاك السيادة البحرية وقتل صياد كولومبي خلال حملة عسكرية أميركية تستهدف تجار المخدرات في الكاريبي. - شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية غير مسبوقة في الكاريبي، مستهدفة سفن تهريب المخدرات، مما أثار إدانة واسعة في أميركا اللاتينية ومخاوف من تغيير النظام.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيخفض المساعدات الأميركية المقدمة إلى كولومبيا لأن رئيسها "لا يفعل شيئاً لوقف" إنتاج المخدرات. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "تاجر مخدرات غير قانوني"، وأن "شعبيته متدنية وغير محبوب"، محذراً من أن على بيترو "أن يوقف" عمليات تهريب المخدرات "وإلا فستتولى الولايات المتحدة القضاء عليها نيابة عنه، ولن يتم ذلك بطريقة لطيفة".

ويعد هذا المنشور، الذي نشره ترامب أثناء وجوده في منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا، أحدث مؤشر على التوتر بين الولايات المتحدة وأحد أقرب حلفائها في أميركا اللاتينية. وفي سبتمبر/ أيلول، اتهمت الإدارة الأميركية كولومبيا بعدم التعاون في الحرب على المخدرات، رغم أن واشنطن منحت كولومبيا حينها إعفاء من العقوبات التي كانت ستؤدي إلى خفض المساعدات.

وتعد كولومبيا أكبر مصدر للكوكايين في العالم، وقد بلغ إنتاج زراعة أوراق الكوكا، المكون الأساسي للمخدر، أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

في المقابل، أكّد الرئيس الكولومبي، السبت، أن الولايات المتحدة انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صياداً في منطقة البحر الكاريبي في سياق حملة عسكرية تشنها واشنطن وتقول إنها تستهدف تجار المخدرات. وقال الرئيس اليساري على منصة "إكس": "ارتكب موظفون في الحكومة الأميركية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية".

وأضاف: "الصياد أليخاندرو كارانزا لم تكن لديه أي صلة بتجارة المخدرات، وكان نشاطه اليومي الصيد"، متحدّثاً عن رجل كولومبي أفادت تقارير بأنه قتل في سبتمبر/أيلول خلال هجوم شنته القوات الأميركية على قاربه.

وقبل ذلك، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة ستعيد اثنين من المشتبه في تهريبهم المخدرات إلى موطنهما، الإكوادور وكولومبيا، بعد ضربة عسكرية على "غواصة لتهريب المخدرات" في منطقة الكاريبي أدت إلى مقتل شخصين.

وأكد بيترو أن المواطن الكولومبي رُحِّل إلى وطنه. وقال ترامب على منصته "تروث سوشال": "كان شرفاً عظيماً لي أن أدمر غواصة كبيرة للغاية لتهريب المخدرات كانت تبحر باتجاه الولايات المتحدة على طريق عبور معروف لتهريب المخدرات"، مضيفاً أنها كانت محملة بالفنتانيل ومخدرات أخرى. وتابع: "قُتل اثنان من الإرهابيين. وتجرى حالياً إعادة الإرهابيَّين الناجيَّين إلى بلديهما الأصليين، الإكوادور وكولومبيا، لاحتجازهما وملاحقتهما قضائياً".

وقال بيترو على منصة إكس: "نحن سعداء بأنه على قيد الحياة، وسيُحاكَم بموجب القانون". وكانت الضربة التي أعلنها ترامب الجمعة الأحدث في حملة عسكرية أميركية غير مسبوقة يقول الرئيس الأميركي إنها تهدف إلى وقف تدفق المخدرات من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة. واستهدفت الضربات الأميركية في منطقة الكاريبي ست سفن على الأقل، معظمها زوارق سريعة، منذ سبتمبر، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقوبلت هذه الحملة بإدانة واسعة النطاق في أميركا اللاتينية، فيما تتزايد المخاوف في كراكاس من أن ترامب يسعى لتغيير النظام. ولم تقدم واشنطن أدلة تدعم تأكيدها أن أهداف ضرباتها مهربو المخدرات، فيما يقول خبراء إن عمليات القتل هذه غير قانونية، حتى لو كان المستهدفون تجار مخدرات.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)