ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية فوضى مينيابوليس

أثار مقتل متظاهر في مدينة مينيابوليس الأميركية برصاص ضابط هجرة اتحادي نقاشا شرسا ودفع بعض الجمهوريين إلى التشكيك في حملة القمع المتشددة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الهجرة، لكن الرئيس واصل ليل الأحد إلقاء اللوم على المسؤولين الديمقراطيين.

وبعد بقائه هادئاً نسبياً يوم الأحد، قال الرئيس الجمهوري في منشورين طويلين على وسائل التواصل الاجتماعي إن الديمقراطيين شجعوا الناس على عرقلة عمليات إنفاذ القانون. كما دعا المسؤولين في مينيسوتا إلى العمل مع ضباط الهجرة و"تسليم" الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث السوشيال": "بشكل مأساوي، فقد مواطنان أميركيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب فيها الديمقراطيون". وجاء رفض ترامب التراجع عن تعهده بتنفيذ أكبر برنامج ترحيل في التاريخ وإرسال ضباط الهجرة إلى المدن ذات الأغلبية الديمقراطية في وقت بدأ فيه المزيد من الجمهوريين في المطالبة بإجراء تحقيق أعمق والإعراب عن عدم ارتياحهم لبعض تكتيكات الإدارة.

ولم يجب البيت الأبيض على أسئلة عمّا إذا كان ترامب قد شاهد مقاطع فيديو إطلاق النار في ولاية مينيسوتا، والتي بدت وكأنها تناقض رواية أعضاء إدارته لما حدث، أو ما إذا كان يخطط للتحدث مع حاكم مينيسوتا الديمقراطي تيم والز، الذي ناشد الرئيس المساعدة في إحلال الهدوء في المدينة.

وبدلا من ذلك، قال ترامب ليل الأحد إنه سيدعو الكونغرس لإقرار تشريع يحظر ما يسمى "مدن الملاذ الآمن". وسعت إدارته إلى إطلاق هذا التصنيف على المجتمعات بناء على تعاونها مع جهود إنفاذ قانون الهجرة الاتحادية، من بين عوامل أخرى. وتأتي دعوته لاتخاذ إجراء من قبل المشرعين حتى مع تزايد الغضب من إطلاق النار، مما أثار احتمال حدوث إغلاق حكومي جزئي في غضون أسبوع بسبب مواجهة حول تمويل إضافي لإنفاذ قوانين الهجرة.

وكان رد الفعل الأولي لترامب على مقتل أليكس بريتي، 37 عاماً، قد جاء بعد ساعات من وقوعه يوم السبت. وفي منشور على شبكة "تروث السوشيال"، تساءل عن سبب حيازة بريتي لسلاح ناري واتهم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فراي بالتحريض على "التمرد، بخطابهم المتغطرس والخطير والمتكبر". ولكن طوال عطلة نهاية الأسبوع، لم يظهر ترامب، الذي نادرا ما يترك لحظة رئيسية تمر دون تعليق، في أي مناسبات عامة أو يعرب عن أي استياء من وفاة بريتي.

