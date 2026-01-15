ترامب: الحكومة الإيرانية قد تسقط وزيلينسكي يعيق وقف حرب أوكرانيا

- أعرب ترامب عن توقعاته بأن الاحتجاجات في إيران قد تؤدي إلى سقوط الحكومة، وأبدى شكوكه حول قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم لتولي السلطة. - ألقى ترامب باللوم على الرئيس الأوكراني زيلينسكي في الجمود بالمفاوضات مع روسيا، مشيرًا إلى استعداد بوتين لإبرام اتفاق، وضرورة موافقة زيلينسكي لإنهاء الحرب. - تحدث ترامب عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، منتقدًا بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ لعدم ولائهم، ورفض الانتقادات بشأن تدخله في استقلالية البنك المركزي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الاحتجاجات في إيران قد تسقط الحكومة، متوقعا "فترة مثيرة للاهتمام" سواء سقطت أو صمدت. كما شكك ترامب في قدرة رضا بهلوي، نجل الشاه السابق وآخر ولي عهد لإيران قبل ثورة 1979 والمقيم حالياً في الولايات المتحدة، " على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة. في ملف آخر، حمّل الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مسؤولية الجمود في المفاوضات مع روسيا، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لإبرام اتفاق.

وفي مقابلة حصرية مع "رويترز" في المكتب البيضاوي، تحدث ترامب عن وجود احتمال لانهيار الحكومة الإيرانية، قائلاً إن "من المحتمل أن تسقط الحكومة في طهران بسبب الاحتجاجات لكن في الواقع "أي نظام قد يفشل". وأضاف "سواء سقط النظام أم لا، ستكون فترة زمنية مثيرة للاهتمام".

وهدد ترامب مرارا بالتدخل بزعم دعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت تقارير بمقتل المئات في الاحتجاجات ضد الحكومة. لكنه أحجم أمس الأربعاء عن إعلان دعمه الكامل لبهلوي، نجل شاه إيران الراحل الذي أطيح من السلطة في ثورة عام 1979. وقال ترامب عن بهلوي "يبدو لطيفا للغاية، لكنني لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد". وأضاف: "لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي". وشكك في قدرة بهلوي على قيادة إيران بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه لا ينوي لقاءه.

فنزويلا

أشاد ترامب بالرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبة للرئيس مادورو قبل اختطافه في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري. وقال إنه أجرى "حديثا رائعا" معها في وقت سابق أمس الأربعاء وإن "التعامل معها جيد جدا".

ومن المقرر كذلك أن يجتمع ترامب اليوم الخميس مع زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو في البيت الأبيض، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ خطف مادورو. وقال ترامب عن ماتشادو "إنها امرأة لطيفة للغاية... لقد رأيتها على شاشة التلفزيون. أعتقد أننا سنتحدث فقط عن الأساسيات".

ترامب: زيلينسكي العائق الرئيسي أمام وقف الحرب

في ملف آخر، قال الرئيس الأميركي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات. وانتقد ترامب مرارا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، لكنه بدا أكثر إحباطا مجددا من الرئيس الأوكراني. وقال ترامب إن بوتين "مستعد لإبرام اتفاق". وردا على سؤال عن سبب التأخير، قال ترامب "زيلينسكي". وأضاف "علينا أن نجعل الرئيس زيلينسكي يوافق على ذلك".

انتخابات الكونغرس

وبالنسبة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني، أشار إلى أن الحزب الذي يتولى السلطة غالبا ما يخسر مقاعد بعد عامين من الانتخابات الرئاسية. وقال "عندما تفوز بالرئاسة، لا تفوز بالانتخابات النصفية... لكننا سنحاول جاهدين الفوز بالانتخابات النصفية".

وهاجم ترامب جمهوريين في مجلس الشيوخ تعهدوا برفض مرشحيه في مجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب مخاوف من أن وزارة العدل في عهد ترامب تتدخل في الاستقلالية المعهودة للبنك المركزي من خلال تحقيقها مع باول. وقال عن هؤلاء المشرعين "أنا لا أهتم. لا يوجد ما يقال. يجب أن يكونوا مخلصين". ورفض الزعيم الجمهوري أيضا الانتقادات التي وجهها جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان بأن تدخل ترامب في مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وقال ترامب "لا يهمني ما يقوله".

(رويترز، العربي الجديد)