ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران "ستنتهي قريباً"، مشيراً إلى أن الأهداف العسكرية المتبقية قليلة، وأن الحرب تسير بشكل ممتاز مع تقدم كبير على الجدول الزمني المخطط له. - أشار ترامب إلى أن عداء إيران لم يكن موجهاً فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بل شمل أيضاً دول الخليج، مؤكداً أن الضربات الأميركية دمرت 16 زورقاً مخصصاً لزرع الألغام. - في تناقض مع تصريحات ترامب، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب ستستمر لأسابيع، بينما أشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى استمرارها حتى تحقيق جميع الأهداف.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، إن الحرب مع إيران "ستنتهي قريباً"، معتبراً أنه لم يتبق تقريباً أي أهداف عسكرية لضربها. وأضاف ترامب: "ما تبقى هي أشياء صغيرة هنا وهناك... متى ما أردت إنهاءها ستنتهي".

وأكد ترامب أن الحرب "تسير بشكل ممتاز"، مضيفاً: "نحن متقدمون كثيراً على الجدول الزمني. لقد ألحقنا أضراراً أكبر بكثير مما توقعنا، حتى مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تمتد ستة أسابيع". وأشار إلى أن "عداء إيران لم يكن موجهاً فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بل شمل أيضاً دول الخليج في المنطقة"، وفق قوله.

وتابع الرئيس الأميركي: "لقد كانوا يستهدفون بقية الشرق الأوسط. إنهم يدفعون الآن ثمن 47 عاماً من الموت والدمار الذي تسببوا به. هذا رد بالمثل، ولن يفلتوا بهذه السهولة".

وأكد ترامب لموقع "أكسيوس" أن الضربات الأميركية التي نُفذت، أمس الثلاثاء، دمّرت 16 زورقاً مخصصاً لزرع الألغام و"أحبطت خططاً إيرانية". وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للموقع، لا يزال من غير الواضح عدد الألغام التي نشرتها إيران في مضيق هرمز، غير أن التقديرات تشير إلى أن العدد محدود جداً. ورغم إشارات ترامب العلنية إلى أن الحرب حققت معظم أهدافها، يؤكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أنه لم يصدر حتى الآن أي توجيه داخلي يحدد موعداً لوقف القتال.

نتنياهو يخالف ترامب: الحرب ستستمرّ لأسابيع

وفيما يبدو مُخالفاً لكلام ترامب، صرّح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق عقده، اليوم الأربعاء، مع رؤساء السلطات المحلية، بأن الحرب التي تشنّها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران "ستستمر أسابيع معدودة وليس أياماً"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تعمل بما يتسق مع هذا الافتراض". بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الحرب ستستمر "من دون أي سقف زمني، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى نحقق جميع الأهداف، ونحسم المعركة بشكل قاطع".