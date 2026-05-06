ترامب: الحرب قد تنتهي إذا وافقت إيران على المقترح

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وفتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بالاتفاقات، محذراً من تصعيد القصف إذا لم توافق. - البيت الأبيض يقترب من اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تتضمن مفاوضات حول البرنامج النووي وفتح مضيق هرمز، مع توقع رد إيراني خلال 48 ساعة. - ترامب أعلن تعليق مؤقت لعملية "مشروع الحرية" لفتح مضيق هرمز، بناءً على اتفاق مع إيران وطلب من باكستان ودول أخرى، في ظل النجاحات العسكرية والتقدم نحو اتفاق شامل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد تنتهي ويعاد فتح مضيق هرمز إذا التزمت طهران بما تم الاتفاق عليه. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال: "بافتراض أن إيران وافقت على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية (ملحمة الغضب الأسطورية) بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، ومن بينهم إيران". وتابع "إذا لم توافق، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل".

يأتي ذلك فيما أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء، بأنّ البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من الاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلاً حول البرنامج النووي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتوقع رداً من إيران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وبحسب الموقع، فإنّ مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان مع المسؤولين الإيرانيين بشكل مباشر وعبر الوسطاء مفاوضات حول مذكرة التفاهم المكونة من صفحة واحدة و14 بنداً. وبموجب مذكرة التفاهم سيعلن إنهاء الحرب في المنطقة وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يوماً قد تعقد في جنيف أو إسلام أباد، للتوصل إلى اتفاق مفصل لفتح مضيق هرمز، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأميركية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تعليق مؤقت لعملية "مشروع الحرية" التي بدأت يوم الاثنين، واستهدفت فتح مضيق هرمز بعدما أغلقته إيران، مضيفاً أنّ ذلك جاء بعد اتفاق مع طهران ولمعرفة إن كان بالإمكان التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشال": "توصلنا إلى اتفاق مشترك يقضي بأنه في حين يظل الحصار سارياً بكامل قوته وأثره، فإن (مشروع الحرية) ـ أي مرور السفن عبر مضيق هرمزـ سيُوقف مؤقتاً لفترة وجيزة، ريثما يتضح إن كان ممكناً إبرام الاتفاق والتوقيع عليه"، وأوضح أنّ ذلك جاء "بناءً على طلب باكستان وعدد من الدول الأخرى، وفي ظل النجاحات العسكرية الكبيرة التي حققناها خلال العمليات ضد إيران، فضلاً عن التقدّم الملحوظ الذي أُحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران".