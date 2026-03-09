- أعلن ترامب عن تقدم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، مشيرًا إلى تدمير البرنامج النووي والقدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية، مع استمرار العمليات العسكرية حتى هزيمة العدو. - أكد ترامب على أهمية اختيار رئيس جديد لإيران يقبل التعاون مع الولايات المتحدة، محذرًا من استهداف البنية التحتية الإيرانية إذا لزم الأمر. - أجرى بوتين اتصالًا مع ترامب لبحث تسوية سريعة للحرب، مع تأكيد ترامب على التعاون مع إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية، دون تحديد جدول زمني واضح لنهاية الحرب.

نقلت شبكة "سي بي إس" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقاده أن الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير. واعتبر ترامب أن "أميركا متقدمة بفارق كبير عن المدة الزمنية التي قدّرتها مبدئياً بشأن إيران والتي تراوحت بين 4 و5 أسابيع". كما كشف ترامب عن تفكيره في شخص ما لخلافة علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى لإيران من دون أن يدلي بتفاصيل.

وفي حديثه إلى شبكة "سي بي إس"، قال ترامب إنه "يدرس السيطرة" على مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة العالمية والنفط، حيث حركة الملاحة شبه متوقّفة بسبب الحرب على إيران.

وفي حديث آخر مع شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الاثنين، قال ترامب إن "من السابق لأوانه الحديث عن" مصادرة النفط الإيراني. كما أعرب ترامب، في حديث لصحيفة "نيويورك بوست" عن عدم رضاه عن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران في ظل الحرب الأميركية-الإسرائيلية الجارية ضد طهران، رافضاً تحديد الخطوات التي قد تتخذها واشنطن رداً على ذلك. وقال ترامب: "لن أخبركم بما سنفعله، لكنني لست راضياً عن اختياره".

وفي وقت لاحق من ليل الاثنين الثلاثاء، قال ترامب إن الحرب ضد إيران ستكون "رحلة قصيرة الأمد"، مؤكداً أنّ العمليات ستستمر "إلى أن يُهزم العدو هزيمة كاملة وحاسمة"، على حد قوله. وأضاف ترامب خلال لقائه مجموعة من الجمهوريين في ناديه للغولف في دورال بولاية فلوريدا: "انطلقنا في رحلة صغيرة لأننا شعرنا بأن علينا القيام بذلك للتخلّص من بعض الأشخاص. وأعتقد أنكم سترون أنها ستكون رحلة قصيرة الأمد".

ورأى ترامب أنه "لولا الهجوم على إيران لتم القضاء على إسرائيل". كما زعم أن طهران كانت على بعد أسبوعين من بناء سلاح نووي، وهي الادعاءات التي تدحضها تقارير الاستخبارات الأميركية، معتبراً أنه لم يكن لديه خيار سوى القيام بشن هجمات عليها. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن هجماتها على إيران حتى "يهزم العدو بشكل كامل وساحق"، مضيفاً: "لن نتراجع قبل أن نهزم العدو هزيمة كاملة وساحقة". وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من حديثه لشبكة "سي بي إس" بأن "الحرب انتهت إلى حد كبير". وذكر ترامب أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية وإغراق 47 سفينة، وأن الجنود يستمتعون بإغراق سفنهم. وأردف: "سألت عن سبب عدم الاستيلاء على السفن واستخدامها. لماذا أغرقناها. قالوا لأن إغراقها أكثر متعة. إنهم يستمتعون بإغراقها أكثر، يقولون إن ذلك أكثر أماناً"، مضيفاً أنه تم سحق إيران وأنه كان عليها أن تستسلم منذ أيام. وأضاف ترامب: "ندمر أماكن صناعة الصواريخ في إيران وانخفض إطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية بنسبة 83%. وحذر من أن البنية التحتية ومحطات الكهرباء الإيرانية قد تكون خيارات تالية إذا لزم الأمر، مضيفاً: "نركز على تدفق النفط والطاقة عالمياً ولن أسمح لنظام إرهابي أن يحتجز العالم رهينةً". كما كرر في خطابه ضرورة اختيار رئيس جديد لإيران يقبل التعاون.

بوتين يعرض على ترامب مقترحات بشأن إيران

وفي السياق، قال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، للصحافيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي اليوم الاثنين، وعرض عليه مقترحاته الرامية إلى التوصل إلى تسوية سريعة للحرب مع إيران. وأضاف أوشاكوف أن الزعيمين ناقشا أيضاً الصراع الأوكراني والوضع في فنزويلا في سياق الوضع العالمي لسوق النفط.

وكان ترامب قال، فجر الاثنين، إن القرار بشأن موعد إنهاء الحرب مع إيران سيكون "قراراً مشتركاً" يتخذه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن واشنطن وتل أبيب تتشاوران باستمرار بشأن مسار الحرب. وأوضح ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه سيتخذ القرار في الوقت المناسب، مع أخذ جميع العوامل في الاعتبار، مضيفاً أن نتنياهو سيكون له رأي في هذا القرار، "لكن الكلمة الأخيرة ستكون للرئيس الأميركي".

وأكد ترامب أن إيران كانت "ستدمر إسرائيل وكل ما يحيط بها" لولا التعاون بينه وبين نتنياهو، معتبراً أن العمل المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل أدى إلى "تدمير دولة كانت تريد تدمير إسرائيل"، على حد تعبيره. وفي سياق متصل، تجنب ترامب تحديد جدول زمني واضح للحرب، في حين كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت في وقت سابق إن واشنطن تتوقع أن تستمر الحرب بين أربعة وستة أسابيع.