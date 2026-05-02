ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن البحرية الأميركية تتصرف "كالقراصنة" في أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه عن استيلاء القوات الأميركية على سفينة قبل أيام، إذ قال: "احتجزنا السفينة والحمولة والنفط. إنها تجارة مربحة جداً. نحن مثل القراصنة، نوعاً ما مثل القراصنة، لكننا لا نمزح".

واحتجزت الولايات المتحدة سفناً تابعة لطهران بعيد مغادرتها الموانئ الإيرانية، إضافة إلى سفن حاويات خاضعة لعقوبات وناقلات إيرانية في المياه الآسيوية. وتمنع إيران مرور معظم السفن عبر مضيق هرمز باستثناء سفنها منذ بداية الحرب، فيما يفرض ترامب حصاراً منفصلاً على الموانئ الإيرانية.

وكان ترامب قد أعلن أن وقف إطلاق النار قد "أنهى" الأعمال العدائية ضد إيران، ساعياً لتعزيز حجته بأنه لا يحتاج إلى إذن المشرّعين لمواصلة الصراع. وفي رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس، الجمعة، وهو الموعد النهائي لتقديم المشورة للكونغرس بشأن الحرب، قال ترامب إنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار مع إيران منذ وقف إطلاق النار، وأضاف: "لقد انتهت الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026".

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، بوسع الرئيس شنّ عمل عسكري لمدة 60 يوماً فقط على أن يطلب بعدها من الكونغرس تفويضاً أو تمديداً 30 يوماً بسبب "ضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية" في أثناء سحب القوات. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن طهران أرسلت أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين، إلّا أن ترامب رفضه على الفور.

وكان ترامب قد أبلغ الكونغرس رسمياً بالنزاع بعد 48 ساعة من أولى الغارات الجوية قبل شهرين، ليبدأ بذلك العد التنازلي لمدة 60 يوماً انتهت أمس بحلول الأول من مايو/ أيار. وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب أمس الخميس، إنّ وجهة نظر الإدارة هي أن مهلة قانون صلاحيات الحرب لا تنطبق على هذا الموقف، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في أثناء وصفه لرأي الإدارة: "في سياق قانون صلاحيات الحرب، انتهت الأعمال العدائية التي بدأت يوم السبت 28 فبراير".

(رويترز، العربي الجديد)