ترامب: الاتفاق مع إيران مطلع الأسبوع وفانس سيحضر التوقيع

- توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري بمجرد توقيع الاتفاق، المتوقع في أوروبا قريباً، بحضور نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. - أكد ترامب أن الاتفاق يمثل "صفقة رائعة" للولايات المتحدة والشرق الأوسط، مشيراً إلى التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل وتسع دول أخرى. - ألغى ترامب الهجمات المقررة على إيران بعد موافقة القيادة الإيرانية على المناقشات، مع تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة توصلت إلى تسوية رائعة مع إيران ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. وشدد ترامب على أن مضيق هرمز سيفتح بمجرد التوقيع على الاتفاق، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاق ربما يتم مطلع الأسبوع في أوروبا. وأشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سيحضر التوقيع.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يفتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يمثل "صفقة رائعة للولايات المتحدة والشرق الأوسط"، موضحاً أن اقتناعه بإبرام الاتفاق هذه المرة يعود إلى ما وصفه بتعرض إيران لضربات قوية.

وتابع أن طهران التزمت بعدم السعي للحصول على سلاح نووي، مؤكداً أنها "لن تمتلك أو تشتري سلاحاً نووياً بأي شكل من الأشكال". كما أشار إلى أن الحصار البحري على إيران سيُنهى فور توقيع الاتفاق، في حين سيستمر بالكامل إلى حين استكمال الصفقة. وذكر أن النقاط النهائية للاتفاق حظيت بموافقة جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وتسع دول أخرى، مشيراً إلى أنه ألغى الهجمات المقررة على إيران بعد موافقة القيادة الإيرانية على المناقشات.

وكان ترامب قال، في وقت سابق مساء الخميس، إن الولايات المتحدة لن تقصف إيران، مؤكداً أن موعد توقيع اتفاق معها ومكانه سيتحدّدان قريباً. وأوضح ترامب أن قرار إلغاء الضربات التي كانت مقررة مساء اليوم جاء "استناداً إلى وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة في طهران والحصول منها على الموافقة".

وأشار الرئيس الأميركي، في بلاغ عبر "تروث سوشال"، إلى أن المحادثات والنقاط النهائية، من حيث المبدأ والتفاصيل، قد حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها، مشيراً إلى أن "الحصار البحري سيبقى سارياً ونافذاً إلى حين إتمام الاتفاق، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد التوقيع ومكانه".

مكتب نتنياهو: ترامب تحدث مع رئيس الوزراء حول مذكرة تفاهم مع إيران

ونقلت "رويترز" عن مكتب نتنياهو أن "ترامب تحدث مع رئيس الوزراء حول مذكرة تفاهم مع إيران"، وأضاف المكتب أن "ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران الوكلاء في المنطقة".

وكان ترامب أعلن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستشنّ هجمات "شديدة جداً" على إيران الليلة، مؤكداً أن واشنطن ستسيطر "في المستقبل القريب" على جزيرة خارج الإيرانية و"مواقع بنية تحتية نفطية أخرى". وقال ترامب أيضاً إنّ القدرات الدفاعية الإيرانية، بما فيها القوات البحرية والجوية وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، "زالت"، على حد تعبيره. وأضاف ترامب أنّ بلاده ستتولى "السيطرة الكاملة" على أسواق النفط والغاز الإيرانية، عبر السيطرة على جزيرة خارج ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية، مشبهاً ذلك بما قال إنه حدث في فنزويلا، وذلك قبل التحوّل بعد ساعات إلى الحديث عن اتفاق جاهز.