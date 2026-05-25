ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً ومجدياً أو لن يكون

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران سيكون إما عظيماً وهادفاً أو لن يكون هناك اتفاق، منتقداً الاتفاق النووي السابق الذي أبرمته إدارة أوباما. - شدد ترامب على أن المفاوضات مع إيران تجري بشكل منظم وبنّاء، داعياً إلى عدم التسرع في إبرام الاتفاق، مع استمرار الحصار البحري الأميركي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. - أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن المفاوضات تركز حالياً على إنهاء الحرب، مع تحقيق تقدم في بعض الموضوعات، دون توقع توقيع اتفاق وشيك.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقاً عظيماً ومجدياً أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، وذلك رداً على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل أطراف في الحزب الجمهوري.

وأضاف ترامب على منصته تروث سوشال: "الاتفاق مع إيران سيكون عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني التي تفاوضت عليها إدارة (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما الفاشلة، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه".

وكتب ترامب رداً على منتقديه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "أضحك على جميع الديمقراطيين، والجمهوريين المعتدلين، والحمقى الذين يجهلون تماماً الاتفاق المحتمل الذي أبرمه مع إيران، أمور لم تُناقش بعد، وعلى الضعفاء غير الأكفاء مثل السيناتور الفاشل توم تيليس (الذي سيُطرد قريباً من منصبه!)، وبيل كاسيدي الذي مُني بهزيمة ساحقة في الانتخابات التمهيدية، والنائب السيئ توماس ماسي، ذلك الوغد الذي خسر خسارة فادحة أمام وطني أميركي عظيم -حظي بتأييد ترامب- بعد أن أظهر خيانةً جسيمة لحزبه ولبلده!، وعلى جميع الديمقراطيين تقريباً. هؤلاء الناس يجب أن يعودوا إلى منازلهم ويستريحوا، فهم لا يفعلون شيئاً سوى خلق الانقسام والخسارة. الاتفاق مع إيران إما أن يكون اتفاقاً عظيماً وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق".

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب على منصته تروث سوشال إن "المفاوضات تجرى بشكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا". ورأى أنه "يجب على كلا الجانبين أن يأخذا وقتهما ويتوصلا إلى الحل الصحيح"، متمسّكاً في الوقت عينه بمواصلة الحصار البحري الأميركي على إيران "بشكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه".

كذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن البيت الأبيض لا يتوقع التوصل إلى تفاهم الأحد لإنهاء الحرب، ويعتقد أن الأمر قد يستغرق عدة أيام حتى توافق طهران على الاتفاق. وكان روبيو تحدث قبل ساعات عن "احتمال ربما أن يتلقى العالم خبراً جيداً في الساعات القليلة المقبلة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الاثنين، إن تركيز المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ينصب حالياً على إنهاء الحرب، مؤكداً أن بلاده، "في هذه المرحلة، لا تتفاوض حول تفاصيل الملف النووي". وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق أوّلي مع واشنطن، أوضح بقائي: "لقد توصلنا إلى نتائج بشأن جزء كبير من الموضوعات المطروحة للنقاش، لكن لا أحد يستطيع الادعاء بأن توقيع الاتفاق بات وشيكاً".