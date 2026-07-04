- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإيرانيين "يتوسلون" التوصل إلى اتفاق، لكن المحادثات توقفت مؤقتاً بسبب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، مع التزام الجانبين بعدم التصعيد العسكري خلال هذه الفترة. - طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء ترامب في البيت الأبيض بعد عودته من اجتماع الناتو في تركيا، حيث يُتوقع أن يكون اللقاء الأول منذ فبراير الماضي، ويأتي وسط انتقادات لإدارة ترامب بسبب مذكرة تفاهم مع إيران. - تصاعدت الانتقادات في إسرائيل تجاه ترامب بسبب توقيعه مذكرة تفاهم مع إيران، والتي قد تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، بينما يسعى نتنياهو لاستغلال اللقاء المرتقب في حملته الانتخابية المقبلة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس"، اليوم السبت، إن الإيرانيين "يتوسلون" التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أن الجانبين قررا تعليق المحادثات مدة أسبوع حتى انتهاء مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. وأوضح أنه في أثناء ذلك، لن يطلق أي جانب النار على الآخر.

وتابع ترامب ضمن تصريحه الهاتفي: "إنهم جميعهم هناك. طلقة واحدة (ويمكننا القضاء عليهم جميعاً)، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حينها لن يكون لدينا من نتفاوض معه"، في إشارة على ما يبدو إلى مشاركة مسؤولين إيرانيين في مراسم التشييع. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه فوجئ برؤية بعض الإيرانيين يذرفون الدموع خلال جنازة خامنئي، مضيفاً أنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون خامنئي. لكنه قال مع ذلك: "ربما هي دموع مزيفة".

من جهة أخرى، قال ترامب في تصريحه لأكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب منه عقد لقاء في البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه قد يستقبله بعد عودته من المشاركة في اجتماع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا. وأضاف: "العلاقة بيننا جيدة و(نتنياهو) يعرف من هو صاحب القرار"، في إشارة إلى نفسه.

وبشأن أهمية اللقاء، ذكر تقرير أكسيوس أنه سيكون الأول من نوعه منذ آخر لقاء جمعهما في واشنطن في فبراير/شباط الماضي حينما قدم نتنياهو خططه لبدء الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي توقعه أن يُعقد الاجتماع بعد مرور أسبوع على اجتماع حلف الأطلسي الذي تحتضنه أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء هنأ ترامب خلال اتصال هاتفي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة. وأضاف أن نتنياهو قال لترامب إن "الولايات المتحدة هي ضامنة الحرية في العالم"، وأن إسرائيل "تقدّر كثيراً العلاقة الوثيقة بين الشعبين"، وفق إعلام عبري. ولم يحدّد مكتب نتنياهو موعداً دقيقاً للقاء المرتقب أو الملفات التي سيبحثها الجانبان.

ويأتي الإعلان عن اللقاء المرتقب وسط تصاعد الانتقادات في إسرائيل لإدارة ترامب على خلفية توقيعه مذكرة تفاهم مع إيران، وما قد يترتب عنها من ترتيبات تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من جنوب لبنان. وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقّع الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم، وبدأ البلدان مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

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وفي الصدد، نقل أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "العديد من مستشاري ترامب المقربين منه يعتقدون أن بيبي كان خاطئاً بشأن كل شيء"، مستخدماً التسمية الأميركية المختصرة لنتنياهو. وكان ترامب صب جام غضبه على نتنياهو على خلفية تصعيده العسكري في لبنان خلال محادثة هاتفية الشهر الماضي، واصفاً إياه بالمجنون ومتهماً إياه بنكران الجميل. وأشار تقرير أكسيوس إلى أن لقاء نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض سيكون مهماً جداً بالنسبة إليه وسيسعى لتوظيفه في حملته الانتخابية التي ستُجرى في إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.