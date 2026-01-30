ترامب: الإيرانيون وحدهم يعرفون مهلة إبرام صفقة وأسطول قوي متجه إليهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه منح إيران مهلة لإبرام صفقة، وإن "الإيرانيين وحدهم يعرفون بالتأكيد" هذه المهلة، مشيراً إلى أن طهران ترغب في إبرام صفقة، مضيفاً في تصريحات للصحافيين بالمكتب البيضاوي: "الوقت سيخبرنا. إذا عقدنا صفقة فهذا جيد، وإذا لم نعقد صفقة، فسنرى ما الذي سيحدث". وذكر ترامب، أنه يقدر أن إيران تراجعت عن شنق 837 شخصاً بعد تهديده لهم. وقال "كانوا سيشنقون 837 شخصاً، وقلت لهم إذا فعلتم ذلك فستدفعون ثمناً لم يدفعه أحد من قبل. لقد تراجعوا. أقدر ذلك. لقد قتل الكثير من الناس سنرى ما سيحدث".

وأشاد ترامب بقوة الأسطول الأميركي الذي أكد أنه في طريقه إلى إيران، ووصفه بأنه "كبير... أكبر مما كان لدينا في فنزويلا". وأضاف "لدينا أقوى السفن في العالم، لدينا أقوى جيش في العالم أظهرنا ذلك في عدة مناسبات. أعدت بناءه في فترتي (الأولى) وسنضيف 25 سفينة حربية، ستكون أكبر وأقوى وأفضل من أي وقت مضى".

وكان ترامب أعرب عن أمله، الخميس، بتجنب القيام بعمل عسكري ضد إيران، وقال إنه يخطط للتحدث مع إيران، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية تجنب ضربة عسكرية بينما "ينفد" وقت تحذير سابق للولايات المتحدة التي أرسلت أسطولاً بحرياً ضخماً إلى الشرق الاوسط. وخلال العرض الأول لفيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا، قال ترامب للصحافيين حين سئل عن إمكانية إجراء محادثات مع طهران: "فعلت ذلك سابقاً وأخطط لذلك. نعم، لدينا الكثير من السفن الكبيرة جداً والقوية جداً التي تبحر نحو إيران الآن، وسيكون من الرائع لو لم نضطر إلى استخدامها".

من جانبه، كان المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا قد توعد بـ"ردّ حاسم وفوري"، محذراً من أن الضربة الأميركية "لن تسير بالطريقة التي يتخيلها ترامب، أي تنفيذ عملية سريعة ثم إعلان انتهائها بعد ساعات". يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه الاتصالات والتحركات الدبلوماسية بهدف خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، في ظل تحشيد أميركي وتصاعد احتمالية شن الولايات المتحدة الأميركية ضربات ضد إيران بعدما فشلت الاتصالات الأولية بين الجانبين حول الحد من البرنامج النووي وإنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية في إحراز تقدم.