ترامب: اتفاق مع إيران بات قريباً وإطاره جاهز

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، في مؤشر إلى استمرار المسار التفاوضي رغم التوترات القائمة، معتبراً أن إطار الاتفاق بات جاهزاً، وذلك خلال مقابلة هاتفية مع القناة 12 الإسرائيلية.

وفي ظل هذه التطورات، يجتمع المجلس الوزاري المصغّر الإسرائيلي (الكابينت)، مساء الأحد، لإجراء مشاورات بشأن المستجدات، على أن يعقد، الاثنين عند الظهر، اجتماع للكابينت السياسي - الأمني لبحث السيناريوهات المحتملة، وفقاً للقناة 12. وبحسب القناة، تقدّر إسرائيل، حتى مساء الأحد، أن ترامب يفضل الوصول إلى اتفاق، وأنه في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال المفاوضات الجارية بوساطة باكستان، فمن المرجح تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة مزيد من الوقت أمام المحادثات.

في المقابل، أشارت التقديرات إلى أن الاستعداد قائم لاحتمال تجدد القتال بشكل مفاجئ، في حال انهيار المسار التفاوضي. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لا نعرف بشكل كامل إلى أين تتجه الأمور، ترامب يريد مفاوضات"، زاعماً أن ما وصفه بـ"الموقف المتشدد للإيرانيين" قد يؤدي إلى "استئناف القتال". وأضاف المسؤول: "ترامب لوّح في تغريدة، الأحد، بأنه إذا لم تقبل إيران بالصفقة، فإن الولايات المتحدة ستقصف جميع محطات الكهرباء والجسور داخلها"، في إشارة إلى تصعيد محتمل.

ووفق المصدر نفسه، تعمل إسرائيل حالياً على بلورة قائمة أهداف في حال استئناف القتال، رغم أن مصادر سياسية أكدت أن هناك أهدافاً أخرى "من نوع مختلف" لم تستكمل بعد، وليست بالضرورة مرتبطة بالبنية التحتية. وقالت القناة الإسرائيلية إنه، في جميع الأحوال، تتابع إسرائيل التطورات بحذر شديد، في ظل تقديرات بأن الانتقال من وقف إطلاق النار إلى تجدد القتال قد يحدث بسرعة، مع استعداد جميع المنظومات المعنية لهذا السيناريو في حال فشل المحادثات.

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن الوفد الأميركي في الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، المرتقبة الاثنين، سيضم الشخصيات نفسها التي شاركت في الجولة الأولى. وأوضحت الشبكة، الأحد، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أن الشخصيات نفسها ستمثل الولايات المتحدة في المفاوضات التي ستعقد الاثنين مع الجانب الإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وبناء على ذلك، سيضم الوفد الأميركي جي دي فانس، نائب الرئيس دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترامب، في تدوينة على منصته "تروث سوشال"، أن وفداً من المفاوضين الأميركيين سيتوجه إلى باكستان، الاثنين، لاستئناف المحادثات مع إيران. وقبل ساعات، أفاد مسؤولون في الحكومة الباكستانية لوكالة الأناضول بهبوط طائرتين في العاصمة إسلام أباد تقلان "الوفد التمهيدي" قادماً من واشنطن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

