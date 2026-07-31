ترامب: اتفاق لحكومة فلسطينية في غزة وانسحاب إسرائيلي بعد نزع السلاح

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تاريخي يشمل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة، نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، مما يعزز السلام والأمن الدائمين. - الاتفاق جزء من خطة ترامب ذات النقاط العشرين، ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية وتولي قوة استقرار دولية وقوة شرطة فلسطينية مسؤولية أمن غزة، مع شكر الوسطاء مصر وقطر وتركيا. - وافقت حماس والفصائل الفلسطينية على خطة وقف إطلاق النار، مع التأكيد على المرونة لوقف الحرب وضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق قال إنه ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في القطاع. ويأتي إعلان ترامب بعد جولة من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه جرى التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبراً أن ذلك يمثل "خطوة مفصلية نحو سلام وأمن دائمين". وأضاف أن الاتفاق يمهد لأن "يخضع قطاع غزة أخيراً لحكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أن إسرائيل "ستحصل في الوقت نفسه على الأمن الذي تستحقه، مع عدم استخدام غزة مجدداً قاعدة لهجمات إرهابية"، على حد وصفه.

وأوضح ترامب أن الاتفاق يمثل "محطة رئيسية في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين"، مشيراً إلى أنه سينفذ على مراحل "منظمة بعناية". وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح، "ستنسحب القوات الإسرائيلية، فيما ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية الحفاظ على أمن غزة لسكانها وجيرانها". وأشار ترامب إلى أنه "قبل عام كانت هناك حرب عنيفة، وأزمة إنسانية، ورهائن محتجزون في أسر وحشي"، مضيفاً: "حققنا تقدماً تاريخياً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

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وشكر الرئيس الأميركي الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا، على "جهودهم المهمة"، كما خص بالشكر فريقه، قائلاً إن "عمله الدؤوب جعل هذا الاختراق التاريخي ممكناً". وأكد ترامب أن "التهديد الذي خرج من غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لن يُسمح له بإعادة بناء نفسه"، معتبراً أن القطاع "سيكون أخيراً في يد حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها".

وكان مصدر فلسطيني مطلع على ملف المفاوضات بشأن غزة في العاصمة المصرية القاهرة قد كشف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على خطة المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن حركة حماس وافقت على الصياغة التي جرى التوافق عليها مع الوسطاء خلال الجولة الأخيرة في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية.

وبحسب المصدر، فإن الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية معنية بتقديم كامل المرونة من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة على القطاع، ويؤدي في نهاية المطاف إلى حقن الدم الفلسطيني ووقف حرب الإبادة. وشدد المصدر على سعي حركة حماس إلى تقديم كامل المرونة المطلوبة في وقف الاعتداءات والخروق الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ الاتفاق كاملاً بما يؤدي إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار. وكان وفد حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء، لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.