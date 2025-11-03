ترامب: اتفاق غزة متين للغاية وأدرس خيارات التدخل العسكري في نيجيريا

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين، مهدداً بالقضاء على حماس إذا لم تتصرف بشكل جيد، مشيراً إلى أنه ضغط على نتنياهو في قضايا عدة خلال ولايته. - أعرب ترامب عن اعتقاده بأن أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا باتت معدودة، مستبعداً اندلاع حرب وشيكة ضد فنزويلا، وكرر تهديده بشن عملية عسكرية في نيجيريا لحماية المسيحيين. - أبدى ترامب تحفظه تجاه بيع صواريخ توماهوك لأوكرانيا، مشيراً إلى عدم رغبته في تصعيد الحرب مع روسيا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا بل متين للغاية، وإنه "يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم تتصرف بشكل جيد". وأضاف "سأجبر حماس على نزع سلاحها بسرعة كبيرة إذا أردت ذلك وسيتم القضاء عليها".

وذكر ترامب، في مقابلة تلفزيونية بثت ليل الأحد-الاثنين على شبكة "سي بي إس" الأميركية، أنه سبق أن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا عدة، مشيراً إلى أنه (نتنياهو) لا "يُعامل بشكل عادل" في إسرائيل. وأضاف ترامب أن نتنياهو "لم يتعرض للضغط من قبل"، لكنه شدد على أنه فعل ذلك خلال ولايته "عندما كان الأمر ضرورياً"، موضحاً أنه لم يكن راضياً عن بعض خطواته.

وفي شأن آخر، اتهم ترامب دولا مسلحة نوويا، بينها روسيا والصين، بإجراء تجارب نووية تحت الأرض دون الإعلان عنها. وقال ترامب، ردا على سؤال حول أمره المفاجئ الخميس للبنتاغون باستئناف التجارب النووية، إن "روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها". وأضاف "لا أحد يعلم بالضرورة أين تقومان بإجراء التجارب (...) إنهما تجريانها في باطن الأرض حيث لا يعلم الناس ما الذي يحدث مع هذه التجارب".

ترامب: أيام مادورو رئيسا لفنزويلا باتت معدودة

وبخصوص فنزويلا، أعرب ترامب، في ذات المقابلة، عن اعتقاده بأن أيام نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا باتت معدودة، لكنه قلل من المخاوف بشأن اندلاع حرب وشيكة ضد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وفي المقابلة التلفزيونية مع برنامج "60 دقيقة"، قال ترامب في رد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شن حرب ضد فنزويلا "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك"، لكنه عندما سئل إن كانت أيام مادورو رئيسا معدودة، أجاب ترامب "بامكاني القول نعم. أعتقد ذلك، نعم".

وكرر ترامب الأحد تهديده بشن عملية عسكرية في نيجيريا "للدفاع عن المسيحيين"، على حد وصفه، فيما أعرب عن اعتقاده بأن أيام نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا باتت معدودة.