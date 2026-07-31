- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تاريخي يشمل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، مما يمثل خطوة نحو سلام دائم. - الاتفاق جزء من خطة ترامب ذات النقاط العشرين، وسيتم تنفيذه على مراحل، مع انسحاب القوات الإسرائيلية وتولي قوة الاستقرار الدولية مسؤولية أمن غزة. شكر ترامب الوسطاء وفريقه على جهودهم. - أكد مسؤولون من حماس و"مجلس السلام" التوصل إلى الاتفاق، مشيرين إلى أهمية التنفيذ وآليات التحقق، مع التركيز على إعادة إعمار غزة وفتح أفق سياسي لحل الصراع.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق قال إنه ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد تنفيذ مراحل الاتفاق، إلى جانب نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في القطاع. ويأتي إعلان ترامب بعد جولة من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات المحددة التي سيتم استخدامها لضمان نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى؟ كيف سيتم ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بالانسحاب التدريجي من قطاع غزة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه جرى التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبراً أن ذلك يمثل "خطوة مفصلية نحو سلام وأمن دائمين". وأضاف أن الاتفاق يمهد لأن "يخضع قطاع غزة أخيراً لحكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أن إسرائيل "ستحصل في الوقت نفسه على الأمن الذي تستحقه، مع عدم استخدام غزة مجدداً قاعدة لهجمات إرهابية"، على حد وصفه.

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وأوضح ترامب أن الاتفاق يمثل "محطة رئيسية في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين

"، مشيراً إلى أنه سينفذ على مراحل "منظمة بعناية". وأضاف أنه مع استكمال نزع السلاح، "ستنسحب القوات الإسرائيلية، فيما ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية الحفاظ على أمن غزة لسكانها وجيرانها". وأشار ترامب إلى أنه "قبل عام كانت هناك حرب عنيفة، وأزمة إنسانية، ورهائن محتجزون في أسر وحشي"، مضيفاً: "حققنا تقدماً تاريخياً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وشكر الرئيس الأميركي الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا، على "جهودهم المهمة"، كما خص بالشكر فريقه، قائلاً إن "عمله الدائب جعل هذا الاختراق التاريخي ممكناً". وأكد ترامب أن "التهديد الذي خرج من غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لن يُسمح له بإعادة بناء نفسه"، معتبراً أن القطاع "سيكون أخيراً في يد حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها".

حماس و"مجلس السلام" يؤكدان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

إلى ذلك، قال مسؤولان بارزان في حركة حماس لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن بنوداً تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة. وقال أحد المسؤولين: "تم الاتفاق حول ملف السلاح (...)، وتم الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع"، مضيفاً أن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

وفي أول تعليق له عقب الإعلان عن الاتفاق، قال رئيس "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف إن الاتفاق يشمل نزع السلاح والانتقال المدني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التوصل إليه جاء بعد أشهر من المفاوضات الصعبة، وأن نجاحه سيتوقف على تنفيذ بنوده بصورة فعلية وآليات تحقق حقيقية، مؤكداً أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسير بالتوازي مع تنفيذ ترتيبات نزع السلاح.

مسؤول أميركي: الانسحاب من غزة سيتم على مراحل وفق جدول زمني لا يزال قيد الاستكمال

وأضاف ملادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم سياسي وعملي لتولي إدارة مستقبل القطاع، معرباً عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا والإمارات، على دعمهم للمفاوضات، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة إعمار غزة، وإدارتها من قبل الفلسطينيين، وفتح أفق سياسي للتوصل إلى حل ذي معنى للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي السياق، قال مسؤول في "مجلس السلام"، في حديث مع وكالة رويترز، إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة ستسلم أسلحتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكداً أن المجلس سيتولى الإشراف على إعادة إعمار القطاع، فيما سيكون الانسحاب الإسرائيلي على مراحل وفق جدول زمني سيجري إقراره، على أن تنشر الشروط الواجب استيفاؤها خلال أسبوعين.