ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومفاوضات مع إيران مساء اليوم

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز، مع توقعات باتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى بدء مفاوضات مع طهران مساء اليوم دون تحديد المكان أو المدة. - أكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هجوم كبير على إيران، لكن تم تعليقه بعد طلب من دول الخليج، مع التركيز على نزع السلاح النووي الإيراني خلال المفاوضات. - تراجعت المخاوف من الحرب بعد إعلان ترامب تعليق الهجوم، مشيراً إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، وسط تحذيرات أمنية من السفارات الأميركية في المنطقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إن اتفاقاً جرى التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، متوقعاً التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومشيراً إلى أن واشنطن تتباحث مع طهران حول شكل المفاوضات المقرر أن تبدأ مساء اليوم الاثنين. ولم يذكر الرئيس الأميركي المكان الذي ستعقد فيه المفاوضات، أو المدة التي قد تستغرقها، أو من سيشارك فيها. وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد من إيران يشير إلى أن الاتفاق بات قريباً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز؟ ما هي الأطراف التي طلبت من ترامب إلغاء الهجوم على إيران؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هجوم ضخم على إيران، وصفه بأنه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الضربات كانت ستستمر، إلا أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الهجوم. وأكد ترامب أن واشنطن ستسعى خلال المفاوضات لمعرفة ما إذا كان ممكناً التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران.

من جانبه، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش الأميركي مستعد لبدء ضرب إيران "بمستويات غير مسبوقة". وأضاف على منصة إكس: "كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي خططت واشنطن لشنه على الجمهورية الإسلامية قبل أن يعلّق ترامب العملية.

Fact.



The @DeptofWar was ready to go — and remains ready — at levels not seen since World War 2.



Locked and loaded. https://t.co/RzibCDfn05 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 2, 2026

وتراجعت حدة المخاوف من تجدد الحرب على إيران، بعدما أعلن ترامب يوم أمس الأحد تعليق الهجوم على إيران بعد الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة، على حد قوله. وربط ترامب تعليق الهجوم بإبرام اتفاق سريعاً، موضحاً أن الصفقة المرتقبة تشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني"، فيما أكد أن إسرائيل تنضم إلى هذا الالتزام.

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من تصاعد التقديرات بشأن قرب استئناف الهجمات، إذ أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين وصفوا الساعات المقبلة بأنها "حاسمة"، فيما حذرت سفارات أميركية في عدد من عواصم المنطقة رعاياها من احتمال وقوع "تصعيد غير متوقع"، وحثتهم على التفكير في المغادرة أو الاستعداد لها. وكانت البعثات الأميركية في عمان والقدس ومسقط وبغداد وبيروت قد نشرت تنبيهاً أمنياً موحداً، بالتزامن مع تقارير عن استعدادات أميركية وإسرائيلية لشن ضربات جديدة على أهداف داخل إيران.

وسبق التحول الأخير تكثيف طهران تحركاتها الدبلوماسية، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات هاتفية منفصلة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ونظيريه، التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان، محذراً من "مغامرة" أميركية، ومؤكداً استعداد بلاده للرد على أي عدوان جديد. كذلك لوحت إيران بتشديد القيود على الملاحة في مضيق هرمز وتوسيعها لتطاول ممرات استراتيجية أخرى، قبل أن يعلن ترامب أن إعادة فتح المضيق بصورة فورية وكاملة تشكل أحد البنود الرئيسية للصفقة المرتقبة.