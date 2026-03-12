ترامب: إيران تقترب من الهزيمة ونستطيع جعل إعادة إعمارها شبه مستحيل

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران على وشك الهزيمة، محذراً من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد الضربات بحيث يصبح من شبه المستحيل إعادة بناء البلاد، مشيراً إلى أن الحرب ستنتهي قريباً. - دعا ترامب شركات ناقلات النفط لاستخدام مضيق هرمز، متجاهلاً المخاطر المحيطة بحركة السفن، وأكد تدمير معظم سفن الألغام الإيرانية. - شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقسوة لاحقاً، محذراً من أن إيران لن تتمكن من إعادة بناء نفسها، مشيراً إلى خسارة إيران لدفاعها الجوي وقدراتها القيادية.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن إيران على وشك الهزيمة، محذراً من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد. وقال ترامب لصحافيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريباً إلى نهاية المطاف". وأضاف "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".

وكان ترامب قد أوضح في مقابلة هاتفية قصيرة مع موقع أكسيوس، في وقت سابق الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً" لأنه "لم يعد هناك عملياً شيء يمكن استهدافه". وأضاف خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق: "في أي وقت أريد أن تنتهي فيه الحرب، ستنتهي".

ولمح ترامب قبل الاثنين الماضي أيضاً إلى أن الحرب ستنتهي قريباً، مشيراً إلى ما وصفها بالنجاحات العسكرية الأميركية. وقال في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي بي إس" الأميركية: "أعتقد أن الحرب انتهت إلى حد كبير". وردّ الحرس الثوري الإيراني بحدة على تصريحات ترامب، مؤكداً في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنهم هم من سيحددون نهاية الحرب.

ودعا ترامب شركات ناقلات النفط إلى استخدام مضيق هرمز، متجاهلاً تعطل حركة الملاحة والمخاطر المحيطة بحركة السفن في المنطقة. وقال في تصريحات أدلى بها الأربعاء: "لقد دمّرنا جميع سفن الألغام الخاصة بهم تقريباً في ليلة واحدة. لقد اختفت جميع سفنهم البحرية تقريباً". كما عبّر عن عدم قلقه من احتمال وقوع أي هجمات مدعومة من إيران داخل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقسوة في وقت لاحق، محذراً من أنه إذا نُفذت ضربات معينة فإن إيران "لن تتمكن من إعادة بناء نفسها مرة أخرى". وتابع قائلاً: "لقد خسرت إيران دفاعها الجوي وقدراتها وقيادتها… لقد ضربناهم بقوة لم يسبق استخدامها ضد أي دولة في التاريخ، ولم ننته بعد". وفي الوقت نفسه، رفض الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان سيتحمل مسؤولية الهجوم على مدرسة في إيران الذي أدى إلى مقتل أطفال.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)