ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك أسلحة نووية لعقود

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب وعدم امتلاك أسلحة نووية لأكثر من 20 عاماً، مع احتمالية عقد جولة جديدة من المحادثات قريباً. - أشار ترامب إلى عدم يقينه من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مهدداً باستئناف القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مع تأكيده على التعامل بلطف مع إيران. - أشاد ترامب بالحصار الأميركي على موانئ إيران، واصفاً إياه بالمذهل، مؤكداً أنه شل النشاط الاقتصادي الإيراني بشكل كبير.

ترامب: قد أذهب إلى باكستان إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإنها عرضت عدم امتلاك أسلحة نووية لمدة تزيد عن 20 عاماً. وأضاف للصحافيين خارج البيت الأبيض: "لدينا تصريح، تصريح قوي للغاية، بأنهم لن يملكوا أسلحة نووية لمدة تزيد عن 20 عاماً"، مرجحاً عقد جولة جديدة من المحادثات بين البلدين مطلع الأسبوع المقبل.

كما قال إنه غير متيقّن من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وأضاف: "لست متيقّناً من ضرورة تمديده. إيران تريد التوصل إلى اتفاق ونحن نتعامل معها بلطف شديد"، غيّر أنه هدد في الوقت نفسه باستئناف القتال إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

واستطرد قائلاً إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران والاتفاق على توقيعه في إسلام أباد، فإنه قد يذهب إلى هناك، مشيراً إلى أن إيران "وافقت على كل شيء تقريباً"، بما في ذلك تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب.

وبشأن الحصار الأميركي على موانئ إيران، أشاد ترامب به واصفاً إياه بـ"المذهل"، مؤكداً أنه شلّ فعلياً جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي الإيراني. وأضاف: "نحن نحرز تقدماً كبيراً في هذا الشأن. الحصار مذهل، وهو صامد بقوة شديدة. وأعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً في هذا الصدد". وتابع: "إنهم عاجزون عن ممارسة أي نشاط تجاري بسبب الحصار، مع عدم امتلاكهم أي قوة بحرية، أو قوة جوية، أو معدات مضادة للطائرات.. لم يتبق لديهم شيء".

وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلانه عن وقف لإطلاق النار في لبنان مدة عشرة أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 منتصف الليل بتوقيت بيروت).