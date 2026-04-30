ترامب: إيران تسعى لعقد صفقة بشدة ولا يمكنها الحصول على سلاح نووي

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن اقتصادها ينهار بسبب الحصار البحري، وأنه لا يعرف ما إذا كانت هناك حاجة لاستئناف العمليات العسكرية. - ترامب يدرس خفض القوات الأميركية في ألمانيا وانتقد دول الناتو لعدم مساعدتها في فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى إمكانية سحب القوات من إيطاليا وإسبانيا. - الحصار البحري الأميركي على إيران يفاقم الاضطرابات في الخليج، وترامب يرفض مقترح إيران بفتح المضيق ورفع الحصار قبل المفاوضات النووية.

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، تصريحاته السابقة بأن "إيران تسعى لإبرام صفقة بشدة ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، مضيفاً حول المفاوضات المتعثرة بين الطرفين: "لا أحد يعلم تفاصيلها سواي وعدد محدود من الأشخاص". وتابع ترامب متحدثاً للصحافيين في المكتب البيضاوي: "اقتصاد إيران ينهار ولا تجني أي أموال بسبب الحصار البحري". وأردف "لا نعرف ما إذا كنا بحاجة لاستئناف العمليات العسكرية مرة أخرى".

وأكد أنه "لا أحد يعرف من يقود إيران الآن بعد القضاء على قادتها، وهذا يمثل مشكلة صغيرة". من جهة أخرى، قال ترامب إنه "لا يمانع" مشاركة إيران في نهائيات كأس العالم لكرة القدم" التي ستقام في أميركا الشمالية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز القادمين.

وفيما صرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن إدارته تدرس إمكانية خفض القوات الأميركية في ألمانيا، بعدما انتقدها مع دول أخرى بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم إرسال قوات بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، قال مساء اليوم إن "إيطاليا لم تساعد في إيران وأسبانيا كانت سيئة. لما لا أفكر في سحب قواتنا منهما بعد سحب القوات من ألمانيا.. لقد ساعدانهم في أوكرانيا ولكن عندما احتجناهم لم يكونوا موجودين".

وقال ترامب لموقع "أكسيوس"، الأربعاء، إنه سيُبقي إيران تحت الحصار البحري إلى أن توافق على اتفاق يعالج "مخاوف" الولايات المتحدة من برنامجها النووي. وذكر الموقع أن ترامب يرفض مقترحا إيرانيا يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار أولا على أن "تؤجل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة". وشدّد الرئيس الأميركي على أنه يرى أن الحصار "أكثر فاعلية إلى حدّ ما من القصف"، مشيرا إلى أنه لم يُصدر حتى مساء الثلاثاء أمرا بتنفيذ أي عمل عسكري مباشر.

وعلى الجانب الإيراني، قال الرئيس مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية سيُفاقم الاضطرابات في الخليج ولن يحقق أهدافه، مؤكداً أن أي قيود مماثلة تتعارض مع القانون الدولي ومحكومة بالفشل، وستشكل مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وتنقضي غدا الجمعة مهلة ترامب لإنهاء الحرب على إيران أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها، لكن هذا الموعد سيمر على الأرجح دون تغير في مسار الصراع الذي اعتراه الجمود وتحوّل إلى مواجهة بشأن طرق الشحن. ويبدو إنهاء الحرب أمرا مستبعدا للغاية. لكن محللين ومساعدين في الكونغرس قالوا لوكالة "رويترز" إنهم يتوقعون من ترامب إما أن يخطر الكونغرس باعتزامه التمديد لمدة 30 يوما أو أن يتجاهل المهلة تماما، لتدعي إدارته حينها أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.