ترامب: إيران تريد صفقة ولهذا السبب سمحت لإسرائيل بمهاجمتها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، إنّ إيران ترغب في الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنّ الوضع "لا يزال غير مستقر"، من دون أن يكشف عن طبيعة الخيارات التي عرضها عليه فريق الأمن القومي الأميركي بشأن إيران. وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع القناة 12 العبرية، الاثنين، أوضح خلالها أنه أمر ب إرسال قوات أميركية إضافية إلى المنطقة ، من بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة المدمرات التابعة لها، التي دخلت، بحسب قوله، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للجيش الأميركي.

وأضاف ترامب: "لدينا حشد بحري كبير قرب إيران. أكبر مما كان لدينا في فنزويلا"، في إشارة إلى مستوى الانتشار العسكري الأميركي الحالي في المنطقة. ولم يستبعد الرئيس الأميركي في حديثه للقناة الإسرائيلية إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران قائلاً: "إنهم (الإيرانيون) يريدون عقد صفقة. أنا أعرف ذلك. لقد اتصلوا مرات عديدة. إنهم يريدون التحدث". وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت، الاثنين، إنّ إدارة ترامب لم تسحب بعد الخيار العسكري ضد إيران رغم تراجعها عن ضرب طهران أخيراً.

وشدد ترامب على أنه قبل حرب "الاثني عشر يوماً" في يونيو/ حزيران الماضي، كانت إيران تمتلك "كمية كبيرة من الصواريخ"، وكانت قادرة على تنفيذ هجوم مباغت ضد إسرائيل من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بها. وبحسب ترامب، فإنّ سماحه لإسرائيل بشن هجوم على إيران حال دون وقوع مثل هذا الهجوم، قبل أن يضيف: "كانوا سيهاجمون… لكن اليوم الأول (من الحرب) كان قاسياً عليهم. لقد فقدوا جزءاً كبيراً من قادتهم وكثيراً من صواريخهم" ثم اعتبر أنه "لو كان هناك رئيس آخر (في الولايات المتحدة)، لكانت إيران تمتلك بالفعل قنابل نووية، ولكانوا قد هاجموا أولاً"، على حد قوله.

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، قد قال الأربعاء الماضي، إنّ بلاده لا تجري مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، لكن الطرفين أجريا اتصالات أخيراً. وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" في دافوس بسويسرا: "من الواضح أن أيّ اتفاق يجب أن يشمل الصواريخ، وتخصيب اليورانيوم، والمواد المرتبطة بها"، وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق، قائلاً إنّ على طهران "أن تغيّر مسارها. إذا فعلت ذلك، يمكننا حل المسألة بالطرق الدبلوماسية".