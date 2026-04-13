ترامب: إيران تريد اتفاقاً وكوبا قد تكون وجهتنا التالية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات في إسلام أباد، مشيراً إلى أن إيران تبتز العالم عبر مضيق هرمز، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه بفضل مواردها الخاصة. - زعم ترامب أن إيران تسعى لاتفاق لكنها ترفض التنازل عن تخصيب اليورانيوم، مما أدى إلى فشل المفاوضات، وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مع احتمال توسيع السياسة الخارجية الأميركية لتشمل كوبا. - اعتبر علاء الدين بروجردي تصريحات ترامب بشأن حصار مضيق هرمز دعائية، وأكد العميد حسين محبي أن إيران تمتلك قدرات عسكرية لم تكشف بعد، مما يشير إلى تصاعد التوترات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إن الجدول الزمني الذي حدده للحرب مع إيران "لم يتغير"، مؤكداً أن الوضع الراهن لا يشهد قتالاً، بل "حصاراً" مفروضاً على طهران. وأضاف: "لا يوجد قتال الآن، لدينا حصار، وهم لا يقومون بأي أعمال"، في إشارة إلى الإيرانيين. وجاءت تصريحات ترامب بعد انقضاء الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لبدء فرض حصار على موانئ إيران، عقب فشل مفاوضات إسلام أباد في وضع حد نهائي للحرب في المنطقة.

وأوضح ترامب أنه لم يكن راضياً عن حركة السفن التي كانت "تتعامل مع إيران"، في إشارة إلى الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الإيرانيين "لا يقومون بأي أعمال حالياً في المضيق"، وأن الولايات المتحدة "ستحافظ على هذا الوضع بسهولة كبيرة". وتوعد بتدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار الذي بدأ الجيش الأميركي فرضه عصر اليوم على الموانئ الإيرانية.

ورأى ترامب أن إيران "تبتز العالم فعلياً عبر مضيق هرمز"، مؤكداً أنه لن يسمح بذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعتمد على المضيق، نظراً لامتلاكها مواردها الخاصة من النفط والغاز، مشيراً إلى أن السفن تتجه إلى الولايات المتحدة "لتحميل النفط الأميركي".

وزعم أن قادة إيران يسعون إلى التوصل إلى اتفاق، موضحاً أنه تلقى اتصالاً صباح اليوم من "جهات معنية" لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهم، مشدداً على أن طهران "ترغب بشدة في إبرام صفقة"، لكنها ترفض التنازل عن تخصيب اليورانيوم. وبشأن فشل المفاوضات التي جرت في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ترامب: "اتفقنا على أشياء كثيرة، لكنهم لم يوافقوا على ذلك"، في إشارة إلى ملف تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، معرباً عن ثقته بأن الإيرانيين "سيوافقون في النهاية"، مضيفاً: "إذا لم يوافقوا، فلا اتفاق".

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قد تنظر في ملف كوبا بعد الانتهاء من التعامل مع إيران"، في إشارة إلى احتمال توسيع أولويات السياسة الخارجية الأميركية. وأضاف: "ربما سننظر حتى في كوبا بعد أن ننتهي هنا (في إيران)". ووصف الرئيس الأميركي كوبا بأنها "دولة فاشلة"، مشيراً إلى أنها تعاني من سوء إدارة منذ سنوات طويلة، معتبراً أن النظام فيها "سيئ وقمعي".

في المقابل، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي إن حاملة الطائرات تمثل "رمز القوة المعلنة للولايات المتحدة"، معتبراً أن "انسحابها من المنطقة" يعود إلى القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية. وأضاف أن أي حاملة طائرات "تحاول تنفيذ الحصار ستُغرق".

ووصف بروجردي تصريحات الرئيس الأميركي بشأن حصار مضيق هرمز بأنها "مجرد عرض دعائي ولا تستند إلى أي وجاهة عسكرية"، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني. وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لا تملك الأدوات اللازمة لفرض الحصار"، وأن "وحدات الناتو لم تُبدِ استعداداً للانخراط" في هذا المسار، مؤكداً أن أي وحدة عسكرية "تتحرك في هذا الاتجاه ستُستهدف قبل أن تقوم بأي خطوة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، اليوم الاثنين، في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن بلاده تمتلك قدرات عسكرية لم يتم الكشف عنها بعد، مؤكداً أنه في حال استمرار الحرب "سيتم عرض قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها". وأضاف محبي: "لم نكشف بعد عن الكثير من قدراتنا، وإذا استمرت الحرب سنزيح الستار عن إمكانات لا يتوقعها العدو إطلاقاً". وتابع: "سنكشف أيضاً عن أساليب قتالية جديدة لن يمتلك العدو القدرة الكافية على مواجهتها، نظراً لطبيعتها المتقدمة".