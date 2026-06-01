ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون جيداً لأميركا وحلفائها

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبة إيران في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيكون مفيدًا لواشنطن وحلفائها، رغم انتقاده للمعارضة الداخلية التي تعرقل جهوده التفاوضية. - طلب ترامب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق مع إيران، خاصة المتعلقة بالمواد النووية، مما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات، مع التركيز على آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. - أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران لن توافق على أي اتفاق دون ضمان حقوق الشعب الإيراني، مشددًا على أهمية تحقيق مكاسب ملموسة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إيران ترغب حقاً في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال: "إيران ترغب حقاً في إبرام اتفاق، وسيكون اتفاقاً جيداً للولايات المتحدة الأميركية ولمن يقفون معنا". وانتقد ترامب خصومه الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن تعاملهم مع مسار المفاوضات، معتبراً أن الدعوات المتناقضة بشأن التسريع أو الإبطاء، أو اللجوء إلى الحرب أو تجنبها، تصعّب عمله وجهوده التفاوضية. وأضاف أن الأمور "ستنتهي على نحو جيد في النهاية".

وكان موقع "أكسيوس" قد قال في تقرير سابق، إن ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب طلب خلال اجتماع عُقد الجمعة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض إجراء تعديلات على مسودة الاتفاق التي كانت قد شهدت توافقًا بين الوفدين الأميركي والإيراني.

وقال المسؤولون إن ترامب يرغب في إتمام الاتفاق قريبًا، لكنه طالب بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية. وأضافوا أن مطالب ترامب أطلقت جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، مشيرين إلى أنه طلب مزيدًا من التفاصيل بشأن آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، وتعديل الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز.

إلى ذلك، قال رئيس برلمان إيران ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، الأحد، إن بلاده لن توافق على أي اتفاق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، ما لم يتم ضمان حقوق الشعب الإيراني. وأوضح قاليباف أن الدبلوماسية تهدف إلى تتويج ما تحقق من إنجازات، وأن الفريق الإيراني المفاوض لا يثق بأقوال ووعود الجانب الأميركي. وأضاف قائلا: "المعيار بالنسبة لنا هو تحقيق مكاسب ملموسة، وفي المقابل سنفي بالتزاماتنا. ولن نوافق على أي اتفاق ما لم تُضمن حقوق الشعب الإيراني".

ويأتي إعلان ترامب في وقت تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الثانية في نحو أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، أنها نفّذت ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيّرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، فيما قال الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي لشن ضربات ضد إيران.