ترامب: إيران تراجعت عن تسليم اليورانيوم واتفاق وقف إطلاق النار ضعيف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "ضعيف للغاية" و"في أضعف حالاته"، معتبراً أنه "على أجهزة الإنعاش"، مضيفاً: "كأن الطبيب يدخل ويقول إن لدى شخصك المفضل فرصة 1% للبقاء على قيد الحياة"، وذلك بعد رفضه الرد الإيراني على المقترح الأميركي. وأكد ترامب، رداً على أسئلة الصحافيين في المكتب البيضوي، أنه لم يكمل قراءة المقترح الإيراني، مضيفاً: "بعد قراءة قطعة من القمامة، لم أكمل قراءته، وقلت: لن أضيع وقتي على قراءة هذا"، في إشارة إلى الرد الإيراني.

وادعى ترامب أن إيران وافقت قبل يومين على تسليم "الغبار النووي"، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب الموجود في المواقع الإيرانية التي استهدفتها واشنطن بضربات العام الماضي، قبل أن تتراجع في ردها الأخير، الذي وصفه بـ"الرد الغبي". وقال: "إيران تتفق معنا على أشياء ثم تتراجع. لديهم معتدلون ومجانين". وأضاف ترامب أن الإيرانيين قالوا: "ستضطرون إلى إخراجه"، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب، وتابع: "كنا سنذهب معهم، لكنهم غيروا موقفهم لأنهم لم يضعوا ذلك في الوثيقة. وعندما أرسلوا لنا الرد انتظرنا أربعة أيام إضافية، وكان يمكن أن يستغرق الأمر عشر دقائق فقط. اتفقوا معنا ثم تراجعوا. أعتقد أنهم قالوا إن الموقع دُمّر بشكل كامل".

وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "قُتل قادة من الصفين الأول والثاني ونصف الصف الثالث، ثم عادوا يريدون التفاوض ويعطوننا اقتراحاً غبياً. إنه اقتراح غبي لا يقبله أحد". وأضاف: "كانوا ينوون إعطاءنا الغبار النووي، وقالوا إنكم ستضطرون إلى إخراجه لأن الموقع دُمّر إلى درجة أن دولتين فقط في العالم قادرتان على استخراجه، أنتم والصين، لأننا لا نملك القدرة على ذلك"، مضيفاً أنهم تراجعوا لاحقاً عن ذلك.

وعبر ترامب عن خيبة أمله من الأكراد، مدعياً أن واشنطن أرسلت لهم سبع شحنات أسلحة كان من المفترض إرسالها إلى المحتجين ضد النظام في إيران.

وكان ترامب قد قال، في وقت سابق اليوم، لشبكة "فوكس نيوز"، إن النظام الإيراني الحالي "سينهار". وشدد ترامب على أن خطته تقوم على "ألا تحصل إيران على سلاح نووي"، معتبراً أن الحصار العسكري وإغلاق إيران مضيق هرمز كانا "خطة عسكرية عبقرية، مثلما حدث في فنزويلا". وادعى أن إيران، إذا امتلكت سلاحاً نووياً، فإنها "ستمحو الشرق الأوسط وإسرائيل".

رصد رد إيران على المقترح الأميركي يربك حسابات نتنياهو وترامب

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكد اليوم الاثنين أن إيران قدمت "مقترحات سخية ومعقولة" في ردها الأخير على المطالب الأميركية، لكن الجانب الأميركي لا يزال يصر على مطالبه المتطرفة. وقال بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، رداً على سؤال حول فحوى الرد الإيراني المرسل أمس الأحد إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، إن إيران لم تطلب أي امتيازات، وكل ما طالبت به هو "حقوقها المشروعة". وتعليقاً على رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد الإيراني، قال الدبلوماسي الإيراني: "لسنا متنمرين، بل نكافح التنمر. يكفي النظر إلى أدائنا. هل نحن من حشد الجيوش لمهاجمة أميركا؟ هل نحن من يمارس التنمر في نصف الكرة الغربي ضد كوبا وفنزويلا وغيرها؟ هل نحن من ارتكب هذه الجريمة مرتين في العملية الدبلوماسية؟".