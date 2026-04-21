ترامب: إيران انتهكت وقف إطلاق النار مرات عديدة

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انتهاك إيران لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار حصار مضيق هرمز حتى التوصل لاتفاق، بينما رفضت إيران المشاركة في المفاوضات بسبب السلوك الأميركي. - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران، رغم عدم اليقين بشأن المحادثات، وتسعى لاتفاق أفضل من الاتفاق النووي لعام 2015. - صرح ترامب بأن استخراج اليورانيوم من إيران سيكون صعباً بعد الضربات الأميركية، مشدداً على ضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إيران انتهكت وقف إطلاق النار مرات عديدة، وذلك قبل ساعات من انتهاء هدنة الأسبوعين التي أبرمت بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية.

وجاء تصريح ترامب المقتضب على موقعه "تروث سوشال"، في ظل تعثر استئناف المفاوضات بين الطرفين في إسلام أباد، إذ أكدت طهران الثلاثاء عدم إرسال أي وفد إلى العاصمة الباكستانية، بسبب "السلوك الأميركي"، حيث تفرض واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وتحتجز منذ أول أمس أحد ناقلة نفط إيرانية بعد تنفيذ إنزال على سطحها.

وقال ترامب، الاثنين، إنه من "المستبعد جداً" تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم يُتوصل إلى اتفاق قبل انتهائه، موضحاً أن مضيق هرمز سيظل تحت الحصار حتى إتمام الاتفاق. فيما ترفض إيران المشاركة في المفاوضات في إسلام أباد على الرغم من إعلان ترامب عن توجّه وفد أميركي إلى باكستان للتفاوض، مشيرةً إلى أنّ حضور طهران لا يزال مشروطاً بتأمين جملة من المتطلبات المسبقة.

وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس من المتوقع أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى إسلام أباد للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات. وذكر الموقع نقلا عن مصدر مطلع أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أمر مساء الاثنين فريق بلاده التفاوضي بالتوجه إلى باكستان، لكن إيران تنفي حتى الآن توجه وفدها إلى إسلام أباد.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم استمرار عدم اليقين بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات. وأضافت ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الولايات المتحدة أقرب الليلة من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق جيد حقا، على عكس الاتفاق الكارثي الذي وقعه باراك حسين أوباما، كما نحن الآن"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي ألغاه لاحقا الرئيس دونالد ترامب. وقالت إن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق، لكنها أضافت أن ترامب لديه عدة خيارات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولن يتردد في استخدامها، مشيرة إلى أنه سبق وأثبت أنه ينفذ ما يقوله.

ترامب: استخراج اليورانيوم سيكون عملية "طويلة وصعبة"

من جهة أخرى، قال ترامب ليل الاثنين- الثلاثاء إن استخراج اليورانيوم من إيران سيكون عملية "طويلة وصعبة" بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية في طهران. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "كانت عملية مطرقة منتصف الليل (التسمية التي أطلقتها واشنطن على ضرباتها) بمثابة تدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران"، مضيفاً "وبالتالي، سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة". ويستخدم ترامب بانتظام مصطلح "الغبار النووي" للإشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والذي تتهم الولايات المتحدة طهران بتخزينه من أجل صنع قنبلة ذرية. لكنه يستخدم هذا المصطلح أيضاً في بعض الأحيان للإشارة إلى المواد المتبقية من الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران العام الماضي.

وكرر ترامب مراراً التأكيد على ضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب في أي اتفاق لإنهاء الحرب التي شنتها بلاده بالاشتراك مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير/شباط.

(فرانس برس، العربي الجديد)