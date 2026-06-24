ترامب: إيران أبلغتنا بعدم فرض رسوم في مضيق هرمز

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لم تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، نافياً الإفراج عن أي أموال إيرانية محتجزة، مع تخصيص جزء منها لشراء الغذاء من الولايات المتحدة. - أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الأموال الإيرانية ستُستخدم لشراء المواد الغذائية والأدوية الأميركية، مع وضع ضوابط صارمة على وصول إيران إلى الأصول المجمدة. - توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، مع استئناف المحادثات الفنية بينهما لإنهاء الحرب في المنطقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لم تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، نافياً في الوقت ذاته الإفراج عن أي جزء من أموال اطهران المحتجزة. وذكر ترامب على منصته "تروث سوشال": "أبلغت إيران الولايات المتحدة بأنه -على الرغم من التقارير الإخبارية الكاذبة والمثيرة للمشاكل التي تُشير إلى عكس ذلك- لا توجد رسوم عبور، ولا تكاليف تأمين، ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تطلبها أو تتلقاها إيران على السفن التي تعبر مضيق هرمز. إذا كانت هذه المعلومات خاطئة، فستنتهي المفاوضات فورًا". وأضاف: "لم تُقدّم الولايات المتحدة أي أموال لإيران، ولم تُفرج عن أي جزء من أموالها لصالحها. سنُفرج عن جزء من أموالها، الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، لمزارعينا ومربي الماشية لدينا، لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها. إيران في أمسّ الحاجة إلى الغذاء، وسنشتريه لها حصريًا من الولايات المتحدة".

من جهته، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، في حديث لقناة "سي إن بي سي"، أن وزارة الخزانة ستشرف على الأموال الإيرانية عند الإفراج عنها بموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمه ترامب. وقال بيسنت: "سيُخصص جزء كبير منها لشراء المواد الغذائية والأدوية الأميركية".

ويشير تصريح بيسنت إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى وضع ضوابط على أحد أكثر بنود الاتفاق حساسية من الناحية السياسية، وهو وصول إيران إلى الأصول المجمدة، وفق القناة. وتأتي هذه التصريحات في ظل ردات فعل غاضبة من بعض الجمهوريين في الكونغرس بشأن ما إذا كان اتفاق ترامب يمنح إيران الكثير، بما في ذلك تخفيف العقوبات والوصول إلى الأموال المجمدة، مقابل نافذة تفاوض مؤقتة.

وبحسب القناة، لم يُحدد بيسنت على الفور مقدار الأموال التي ستُصرف، أو مكان حفظها، أو دور إيران في توجيه عمليات الشراء، أو الأدوات التي ستستخدمها وزارة الخزانة لضمان عدم تحويل الأموال.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، صباح أمس الثلاثاء، أنه خلال المفاوضات الفنية في سويسرا مع الجانب الأميركي، بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، جرى التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمّدة، على أن يتم ذلك على دفعتين، قيمة كل منهما 6 مليارات دولار، وتدخل حيز التنفيذ فوراً.

وتستأنف الولايات المتحدة وإيران، الأسبوع المقبل، المحادثات الفنية بينهما، عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في المنطقة، بحسب ما أعلنت، الأربعاء، باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. وأعلنت قطر وباكستان، في بيان مشترك، الاثنين، اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، المنعقدة بين واشنطن وطهران في سويسرا. وأكد البيان اتفاق الجانبين على خريطة طريق تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وإنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.