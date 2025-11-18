ترامب: إعلان أعضاء مجلس السلام بشأن غزة خلال أسابيع

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سعادته بتصويت مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين - الثلاثاء، لصالح خطته لوقف الحرب في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى "مزيد من السلام في كل أنحاء العالم". واعتبر ترامب في تغريدة له على منصة "تروث سوشيال" عقب صدور القرار إنه يعد أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة. وقال: "تهانينا للعالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل لحظات فقط، الذي يعترف ويؤيد مجلس السلام الذي سوف أرأسه، ويشمل أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ترامب: "سيعتبر هذا التصويت واحدا من أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات نسبة تاريخية حقيقية!". ومضى قائلا: "شكرا للأمم المتحدة، وجميع البلدان في الأمم المتحدة.. مجلس الأمن، الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، كوريا الجنوبية، باكستان، بنما، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.. شكرا أيضا لتلك البلدان التي لم تكن في هذه اللجنة، ولكنها دعمت بقوة الجهد، بما فيها قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا والأردن". وأشار إلى أنه سيتم إصدار أعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الإعلانات المثيرة، في الأسابيع المقبلة.

الأمم المتحدة: خطوة هامة في ترسيخ وقف إطلاق النار

بدوره، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن اعتماد مجلس الأمن للقرار بشأن غزة خطوة هامة في ترسيخ وقف إطلاق النار. وأضاف: "ملتزمون بتنفيذ الأدوار الموكلة إلى الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأشار إلى أن غوتيريس يؤكد أهمية المضي قدما نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة.

وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بـ"مجلس السلام" الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية