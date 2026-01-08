ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا قد يستمر لسنوات

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نية الولايات المتحدة الإشراف على فنزويلا بعد اختطاف رئيسها، مع التركيز على إعادة بناء البلاد باستخدام مواردها النفطية، دون تحديد إطار زمني محدد للتدخل. - لم يوضح ترامب موقفه من الاعتراف بنائبة مادورو، بينما أكد التواصل المكثف معها من قبل وزير خارجيته، دون تقديم تعهدات بشأن الانتخابات أو استخدام القوة العسكرية. - تخطط إدارة ترامب للسيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي، مع مواجهة تحديات لوجستية وقانونية وأمنية، مما يثير مخاوف من تورط سياسي معقد.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "إشراف" الولايات المتحدة على فنزويلا قد يستمر لسنوات، وذلك في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء تاركاً المجال مفتوحاً أمام المدة التي تنوي واشنطن خلالها السيطرة على البلاد ومواردها النفطية الكبيرة بعد اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو السبت الماضي ونقله إلى نيويورك من أجل محاكمته.

وشدد ترامب، خلال المقابلة التي نشرتها الصحيفة اليوم، على أن السلطات الانتقالية "تقدم لنا كل شيء نرى أنه ضروري". وقال إن "الوقت وحده كفيل بتحديد" الفترة الزمنية التي ستطالب بها إدارته للإشراف المباشر على فنزويلا، مضيفاً "سنعيد بناءها (فنزويلا) بطريقة مربحة للغاية.. سنستخدم النفط، وسنحصل على النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي تحتاج إليها بشدة". ولم يقدم ترامب خلال المقابلة أي إطار زمني لسيطرة بلاده على فنزويلا، وعمّا إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد الرئيس الجمهوري: "سأقول أطول من ذلك بكثير".

من جهة أخرى، لفتت نيويورك تايمز إلى أن ترامب لم يرد على أسئلة بخصوص اعترافه بنائبة مادورو، ديلسي رودرغيز، بوصفها قائدة جديدة لفنزويلا بدل دعم زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماشادو، التي قادت حملة انتخابية ضد مادورو في 2024 وفازت أخيراً بجائزة نوبل للسلام. وفيما رفض الرد عما إذا كان تحدث مع رودريغيز، أوضح أن وزير خارجيته ماركو روبيو على تواصل مستمر معها. وأضاف: "سأقول لكم إننا نتواصل معها ومع إدارتها بشكل مكثف".

ووفق الصحيفة، لم يقدم ترامب أي تعهد بخصوص متى سيتم إجراء انتخابات في فنزويلا. ورفض الإفصاح عمّا إن كان ينوي الدفع بقوات برية إلى فنزويلا في حال رفض سلطات كاراكاس السماح إليه بالوصول إلى الموارد النفطية أو في حال رفضها طرد العاملين الروس والصينيين من البلاد، كما تطالب إدارته بذلك.

وأوضحت نيويورك تايمز أن المقابلة مع الرئيس الأميركي جرت بعد ساعات على إعلان مسؤولين في إدارته أن واشنطن تخطط للسيطرة فعلياً على بيع النفط الفنزويلي لفترة غير محدودة زمنياً، وهو جزء من خطة من ثلاث مراحل قدم روبيو إحاطة بشأنها أمام الكونغرس. وقالت إنه بينما أبان المشرعون الجمهوريون دعمهم الواسع لخطط الإدارة، جدد الديمقراطيون تحذيراتهم بأن الولايات المتحدة تسير نحو تدخل دولي طويل الأمد من دون أي سلطة قانونية واضحة.

من جانبها، كشفت شبكة "سي أن أن" في تقرير الأربعاء أن المسؤولين في إدارة ترامب بدؤوا بوضع استراتيجية للسيطرة على مبيعات فنزويلا من النفط، وأعينهم على الحفاظ على الاستقرار بعد اختطاف مادورو. وأضافت أن المخطط يتركز أساساً على السيطرة على ملايين البراميل من النفط الفنزويلي وبيعها في السوق المفتوحة، وفي الوقت نفسه إقناع الشركات الأميركية بالقيام باستثمارات واسعة النطاق وطويلة الأجل تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في البلاد.

ووفق "سي أن أن"، أكد المسؤولون للمشرعين والمديرين التنفيذيين في قطاع الطاقة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالسيطرة على الإيرادات الأولية المتأتية من مبيعات النفط، مع وجود خطط لضمان أن "تعود هذه الأموال بالفائدة على الشعب الفنزويلي". وأفادت بأنه مع ذلك، وبعد أيام فقط من سماح ترامب باختطاف مادورو وإعلانه أن الولايات المتحدة "تتولى زمام الأمور"، لا يزال أولئك الذين يسعون جاهدين لوضع خطة طويلة الأجل للبلاد يواجهون أسئلة أكثر بكثير من الإجابات التي في جعبتهم.

ونقلت عن مصدر في قطاع النفط والغاز على اتصال بمسؤولين كبار في إدارة ترامب قوله: "ستواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة إذا اعتقدت أنها ستجلب شركات أميركية إلى فنزويلا وتعمل على تحسين الوضع. هذا ليس واقعياً". وأفادت بأن الرؤية التي وضعها كبار مسؤولي ترامب، بقيادة وزير الطاقة كريس رايت ووزير الخارجية روبيو، قد تمثل "ممارسة غير مسبوقة للسيطرة على موارد النفط في دولة أجنبية من دون وجود جدول زمني واضح أو ضمانات للنجاح".

وقالت إنه وفقاً لمقابلات أجرتها مع مجموعة من المصادر في صناعة النفط والمشرعين بالإضافة إلى مسؤولين في إدارة ترامب، فإن التدخل الأميركي "يثير تحديات لوجستية فورية بالإضافة إلى مجموعة من المعضلات القانونية والأمنية الوطنية الشائكة.. مما يهدد بتوريط الولايات المتحدة في مشروع سياسة خارجية فوضوي قد يتحول إلى كارثة سياسية".