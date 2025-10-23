أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم للضفة الغربية، محذراً من أن تل أبيب ستخسر دعم الولايات المتحدة حال حدوث ذلك. وذكر في حوار أجرته معه مجلة تايم، ونشر اليوم الخميس، أن ضم الضفة "لن يحدث"، وأعاد التأكيد "لن يحدث، لن يحدث لأني أعطيت وعداً للدول العربية".

وبشأن العدوان الإسرائيلي على قطر، قال ترامب، في المقابلة التي أشارت المجلة إلى أنها أجريت معه عبر الهاتف في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ فادحاً بهجومه على قطر، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهجوم كان "غريباً" إلى درجة أنه دفع الجميع إلى التحرك للقيام بما يجب عليهم فعله.

وأعرب ترامب في مقابلته الموسعة عن اعتقاده في انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام (اتفاقات التطبيع مع إسرائيل)، قائلاً: "أعتقد أننا قريبون جداً. أعتقد أن السعودية ستقود الطريق. أعتقد أن السعودية ستقود الطريق نحو اتفاقيات أبراهام (..) هذا أمر بالغ الأهمية"، وأضاف: "من المذهل أننا احتفظنا بالدول الأربع (الإمارات، البحرين، المغرب، السودان)، ولم ينسحبوا من الاتفاق، لكن بدلاً من أربعة أعضاء كان سينضم الجميع خلال ستة أشهر".

وأشاد الرئيس ترامب بخطته لوقف إطلاق النار في غزة. وبشأن ما إذا كان يخطط لزيارة غزة، رد بالإيجاب، وقال: "نعم سأذهب"، مضيفاً أن مجلس السلام الذي سيترأسه سيضم "مجموعة قوية جداً من الأشخاص وسيكون له تأثير كبير في الشرق الأوسط"، وأن المنطقة "لم يسبق لها أن اتفقت واجتمعت بهذا الشكل"، وأشار إلى أن "حماس وافقوا على كل شيء ووقعوا على الوثيقة أيضاً، وعندما يخالفون الاتفاق لن يمانع أحد إذا تدخلنا واتخذنا إجراءات ضدهم".

وحول لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شرم الشيخ، قال ترامب إنه عقلاني، وإنه هنّأه على نجاح خطته. وأضاف: "قال لي: إنك فعلت أشياء لم يفعلها أي رئيس آخر.. ما فعلته مستحيل، لا أصدق أنك فعلته". وعن احتمالية أن يتولى عباس أي دور في الحكم بعد الحرب، أشار إلى أنه يجب أن يتحقق من ذلك، وأضاف: "وجدته معقولاً، لكن ربما ليس كذلك… من السابق للأوان إبداء رأي، لكن سأعلن رأيي في مرحلة ما. أعلم أنه يود أن يكون كذلك".

وذكر ترامب أنه سيتخذ قراراً بشأن الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، وذلك رداً على سؤال من المحاور أشار فيه إلى أن البرغوثي واحد من الشخصيات القليلة التي يمكن أن يتحد خلفه الفلسطينيون، وهو أسير في سجون إسرائيل منذ عام 2002.

وخلال حديث المجلة عن التغييرات التي شهدها الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات ضد حزب الله وإسقاط بشار الأسد، خلال أقل من عام، قال ترامب إن إسرائيل نفذت الهجمات برعايته المباشرة. وفيما أشار ترامب إلى أن واشنطن أزالت التهديد النووي الإيراني، وأن العالم أصبح أمام شرق أوسط مختلف، قال إن إيران تقاتل حرفياً من أجل البقاء ولا يقاتلون من أجل الحصول على الطاقة النووية، وأضاف: "إنهم ضعفاء جداً، صدقوني".