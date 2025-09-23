ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحول جذري في موقفه تجاه أوكرانيا، مؤكدًا أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها من روسيا بدعم الاتحاد الأوروبي، واصفًا روسيا بأنها "نمر من ورق" تعاني اقتصاديًا. - يأتي هذا التصريح بعد لقاء ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث ناقشا سبل إحلال السلام، وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن تدفع الولايات المتحدة روسيا نحو السلام. - رحبت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بتغير موقف ترامب، مؤكدة على ضرورة انتصار أوكرانيا ووقف شراء الطاقة الروسية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، في تغيير جذري لموقفه السابق الرافض لثوابت كييف بعدم التنازل عن أي أراضٍ لموسكو. وجاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشال"، عقب لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل".

وإذ قلّل من شأن روسيا التي وصفها بأنها "نمر من ورق" وتعاني اقتصادياً، اعتبر ترامب أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل "وربما الذهاب أبعد من ذلك!". هذه التصريحات تأتي بعد أن كان ترامب قد تبنّى مواقف أكثر تحفظاً تجاه الحرب في أوكرانيا، إذ انتقد في أكثر من مناسبة حجم المساعدات التي تقدمها واشنطن لكييف، ورأى أن الحل الأمثل يكمن في التفاوض مع روسيا، معتبراً أن "التنازلات المتبادلة" قد تكون السبيل لإنهاء الحرب سريعاً.

ومنذ بداية الحرب وقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب كييف عبر الدعم المالي والعسكري والسياسي وفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت قطاعات الطاقة والبنوك والتكنولوجيا والأثرياء المقربين من الكرملين. وبرزت واشنطن أكبر داعم منفرد لأوكرانيا، حيث قدمت مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية.

ويعكس هذا التصريح بشأن قدرة أوكرانيا على استعادة جميع أراضيها تحولاً بارزاً في خطاب ترامب، خاصة أنه كان قد رفض في السابق فكرة "استعادة أوكرانيا بالكامل"، واعتبرها غير واقعية. ويأتي هذا التغيير عقب لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جهته، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن واشنطن ستعمل على "دفع روسيا نحو السلام"، وذلك بعد وقت قصير من تصريح ترامب. وقال زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "التقيت الرئيس ترامب للتو، وتحدثنا عن كيفية إحلال السلام أخيرا، وناقشنا بعض الأفكار الجيدة، وآمل أن تنجح". وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنا ممتن لهذا اللقاء، ونتوقع أن تدفع إجراءات الولايات المتحدة روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا ودائما توليها الاهتمام".

في السياق، قالت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها ترحب بتحول موقف ترامب بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وعند سؤالها عن رد فعل الاتحاد الأوروبي على تصريحات ترامب، قالت كالاس: "نحن إيجابيون للغاية حيال ذلك، لأن كل هذه الأمور صحيحة". وأضافت: "نعم، يجب أن نتوقف عن شراء الطاقة الروسية. نعم، يجب أن تنتصر أوكرانيا في الحرب".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)