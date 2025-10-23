ترامب: ألغيت قمة مع بوتين وسأعقد لقاء مطولاً مع الرئيس الصيني

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إلغاء القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الظروف غير الملائمة، مع فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العمليات في أوكرانيا، وأهمية الاجتماع مع الرئيس الصيني لحل النزاع الأوكراني. - أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على فرض عقوبات كبيرة على روسيا، مع استمرار التحضيرات للقمة بين بوتين وترامب، واجتماع جانبي مع الرئيس الصيني في قمة "أبيك". - وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطاب نوايا لشراء طائرات مقاتلة من السويد، بعد زيارة غير مثمرة لواشنطن، ويشارك في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ألغى قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لأنه لم يشعر أنها مناسبة. وأضاف ترامب أنه يأمل ألا تستمر العقوبات الجديدة على النفط الروسي، التي أُعلن عنها الأربعاء، لفترة طويلة. كما أعلن ترامب أنه من المقرر أن يعقد اجتماعاً مطولاً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المرتقبة إلى كوريا الجنوبية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر بأنه مناسب". وأضاف "لم أشعر بأننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل". وعبر ترامب عن إحباطه من تعثر المفاوضات. وقال "بصراحة، كل ما يمكنني قوله هو أنه في كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثم لا تسفر عن أي نتيجة".

جاء إلغاء القمة في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في إطار جهود أوسع للضغط على موسكو بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا. وعبر ترامب عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة. وذكر ترامب أنّ الرئيس الصيني الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على بوتين للتوصّل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب"أظنّ أنّه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين". وأضاف "أعتقد أنّ بإمكانه ممارسة تأثير كبير، وبالتأكيد سنبحث ملف روسيا وأوكرانيا" في الاجتماع المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في كوريا الجنوبية. ونفى ترامب صحة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تحدث عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لا علاقة لها بتلك الصواريخ".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هويتهم أن الإدارة الأميركية ألغت قيوداً على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.

وزير الخزانة الأميركي: بوتين لم يكن "صادقاً وصريحاً" مع ترامب

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة ستفرض واحدة من أكبر حزم العقوبات على الإطلاق ضد موسكو لأن بوتين لم يكن "صادقاً" في المحادثات مع ترامب. وقال بيسنت، في تصريح لقناة فوكس بيزنس الإخبارية "لم يأتِ الرئيس بوتين إلى الطاولة بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل"، مضيفاً أنّ ترامب "يشعر بخيبة أمل حيال ما آلت إليه هذه المحادثات".

وأفاد بيسنت بأنه من المقرر أن يعقد ترامب اجتماعاً "جانبياً" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في كوريا الجنوبية، في ظل نزاع بين البلدين بشأن قيود التصدير. وقال بيسنت لـ"فوكس بيزنس" إنه توجه إلى ماليزيا مساء الأربعاء للقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، لحل النزاع بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة والرد الانتقامي المحتمل عليها من جانب الولايات المتحدة، وذلك قبل قمة "أبيك" التي تنعقد على مدى يومي 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وأول نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار بيسنت إلى أن ترامب وشي على تواصل دائم، وأضاف أن "من المؤسف إضاعة أول لقاء مباشر بينهما خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية في محاولة تجاوز بعض المشاكل، بدلاً من المضي قدماً نحو حوار بناء بين الولايات المتحدة والصين". وأكدت موسكو الأربعاء أنّ القمة بين بوتين وترامب لا تزال قائمة. ورغم إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى على ما يبدو، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن التحضيرات "متواصلة" لها.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنّ "المواعيد النهائية لم تُحدد بعد"، مضيفاً، في مؤتمر صحافي حضره مراسلو وكالة فرانس برس "كل هذا آت، لكنه يتطلب تحضيراً دقيقاً". وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأنّ المشكلة تكمن في مسألة المناطق التي تطالب موسكو كييف بالتنازل عنها.

أوكرانيا توقع عقداً مع السويد لشراء 150 مقاتلة من طراز "غريبن"

وبدوره، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاب نوايا في السويد الأربعاء لشراء ما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة من طراز "غريبن"، وذلك خلال جولة أوروبية تهدف إلى تأمين المزيد من المساعدات في مواجهة القصف الروسي المستمر للبلاد. وقد التقى الرئيس الأوكراني برئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، الأربعاء، في أوسلو، ثم سافر إلى السويد وانتقل برفقة رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى مدينة لينشوبينغ، مهد مجموعة "ساب" للصناعات الدفاعية التي تنتج طائرة "غريبن" المقاتلة.

زيلينسكي وكريسترسون بعد توقيع خطاب النوايا في لينشوبينغ، 22 أكتوبر 2025 (فرانس برس)

وأعلن كريسترسون أن زيلينسكي وقّع خطاب نوايا بهدف شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من أحدث طرازات "غريبن" بغية "بناء سلاح جو أوكراني جديد وقوي". بعد ذلك، سيسافر زيلينسكي إلى بروكسل للمشاركة الخميس في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، حيث تأمل الدول الأعضاء في الاتفاق على دعم مالي طويل الأجل لأوكرانيا، ثم ينتقل الجمعة إلى لندن حيث يُعقد اجتماع لتحالف للدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وتأتي هذه الجولة على الحلفاء الأوروبيين بعد زيارة زيلينسكي غير المثمرة إلى واشنطن الأسبوع الفائت والتي لم يتمكن فيها من إقناع ترامب بتزويد بلاده صواريخ "توماهوك" و"كروز".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)